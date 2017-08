Fotos Macri: "Empezamos a recorrer los mejores 20 años de la historia del país"

14/08/2017 -

El presidente Mauricio Macri brindó un mensaje optimista tras los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que le dieron a Cambiemos una victoria en diferentes distritos del país.

"Empezamos a recorrer los mejores 20 años de la historia del país", sostuvo el jefe de Estado, quien consideró que la jornada electoral fue de las más "importantes de la historia de nuestro país".

El Presidente estuvo acompañado por los principales candidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. "Es un día importante. Es un día lindo en la historia de nuestro país", aseguró, mientras destacó "la gran emoción vivida en estas horas".

"El cambio comenzó. El cambio está más vivo que nunca y no es propiedad de un gobierno, es de todos los argentinos", sostuvo, frente a los seguidores de Cambiemos .

Macri le dedicó parte de su discurso a la oposición y, en espacial, a la expresidenta Cristina Kirchner. Sin nombrarla, aludió a su figura hablando "del gobierno anterior". "Recuperamos la capacidad de soñar. No escuchemos más los discursos del miedo y a los que nos quieren hacer resignar", afirmó.

El jefe de Estado nombró y agradeció a los principales candidatos de Cambiemos en las diferentes provincias argentinas. Uno de ellos recibió una ovación de todos los presentes. "Les agradezco a los santacruceños que decidieron sumarse al cambio", dijo. En esa provincia, la boleta del oficialismo se impuso a la del kirchnerismo. El candidato del Gobierno, Eduardo Costa, obtenía 45% de los votos, mientras que el postulante del FpV cerca del 30%.

A la oposición

En otro tramo de su discurso, Macri le habló a la oposición y destacó que "gobernaron de forma intenterrumpida los últimos 25 años". "El resultado de todos esos gobiernos fue que recibimos un país en el que un tercio de los argentinos estaban en la pobreza. Un país con el narcotráfico en todos lados y la infraestructura en decadencia", explicó. Luego, disparó contra el kirchnerismo. "A los pocos días que asumimos, empezaron a poner palos en la rueda y a decir que tenían soluciones para los problemas que habían dejado ellos. No puede ser que no tengan un mínimo de humildad. No tienen un mínimo de amor por la Argentina para sumar coincidencias. Yo los sigo invitando a trabajar juntos", indicó.