Mañana a las 18 comienza el escrutinio definitivo

Fotos EN FAMILIA. El magistrado concurrió a votar en compañía de una de sus hijas.

El juez federal electoral Guillermo Molinari resaltó dos aspectos de las Paso en Santiago del Estero: el desarrollo normal de los comicios, una concurrencia del electorado que rondó el 72%. Además, adelantó que mañana a las 18 comenzará el escrutinio definitivo.

"Las Paso se han desarrollado con total normalidad, salvo inconvenientes domésticos al inicio de apertura de mesa, que se han solucionado", comentó.

Participación electoral

El magistrado federal, dijo que lo "sorprendió el porcentaje de votantes", al indicar que en las Paso anterior votó poco más del 68%, y "ahora es del 74%, teniendo en cuenta que también se incrementó el padrón electoral (cantidad de electores).

Con relación al desempeño de los presidentes de mesa y la asistencia, dijo que fue satisfactoria. "El tema es que no entienden aún algunos delegados judiciales (directores a cargo del establecimiento que asisten a la Justicia electoral) que cuando falte un presidente de mesa o el suplente, que el suplente de la misma mesa contigua puede ejercer la presidencia".

"Esa es la primera opción, la segunda es la del primer elector si está en condiciones y acepta puede ejercer la presidencia, y la restante es sortear entre fiscales de la mesa", explicó. No obstante, manifestó que "afortunadamente no ha sido necesario, se cubrió con los suplentes las mesas en la que no asistieron los presidentes".

Como dato anecdótico mencionó que el único problema que hubo para abrir una mesa fue por fuerza mayor. Fue en el departamento Moreno, en Campo del Cielo, porque la camioneta del Correo que llevaba el material electoral para una mesa con 87 electores sufrió un inconveniente y tuvo que ser asistida. Solucionado el problema, la apertura de esa mesa fue a las 10.30, sin mayores contratiempos, ya que en la escuela esperaban las autoridades de mesa y los fiscales.

Escrutinio

Finalmente, informó que dio directivas a la secretaria electoral federal Silvia Argibay y al prosecretario electoral Daniel Micol, para que informen a los apoderados de las cinco fuerzas que participaron de la contienda, para que estén mañana a las 17 en la sede del Juzgado Federal. Es que a las 18, se dará inicio al escrutinio definitivo, que determinará el resultado válido para la proclamación de los candidatos a diputados nacionales.

Hasta entonces, remarcó que se va a citar a los apoderados de las fuerzas para producir el fajado del recinto donde se guardarán las urnas para que firmen la faja junto con las autoridades electorales. El lugar donde se hará el recuento será abierto mañana puntualmente a las 18, mientras tanto estará custodiado por Gendarmería, apuntó.