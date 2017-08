Giovanni Simeone colaboró en la clasificación de Genoa

14/08/2017 -

El argentino Giovanni Simeone marcó ayer un gol en la clasificación de Genoa a los 16avos. de la Copa Italia, tras vencer en tiempo suplementario a Cesena por 2 a 1 como local.

El ex Banfield y River Plate, quien estuvo desde el arranque en el conjunto genovés, anotó su tanto a los 6 minutos del segundo tiempo. Además, el uruguayo Diego Laxalt le dio el pasaje cuando puso el 2 a 1, a los 5 minutos de la primera del tiempo extra.

A su vez, los defensores nacionales Santiago Gentiletti (ex San Lorenzo de Almagro) y Nicolás Spolli (ex Newell’s Old Boys) estuvieron en el once titular de Genoa.

Por otro lado, Hellas Verona, con un tanto del ingresado Bruno Zucullini (ex Racing Club), derrotó a Avellino por 3 a 1 como local y también se metió en la siguiente ronda.

El mediocampista entró a los 33 minutos del segundo tiempo y redondeó el tanteador a los 42.