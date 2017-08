El gobierno no tolerará "protestas violentas"

Fotos Opositores rechazan el resultado electoral.

NAIROBI, Kenia. Tras una semana de denuncias de fraude electoral, protestas, represión y más de 100 muertos en Kenia, el líder opositor Raila Odinga dejó en claro que la crisis aún no terminó cuando llamó a sus simpatizantes a no ir a sus trabajos hoy, una convocatoria que chocó con la nueva advertencia del presidente Uhuru Kenyatta, quien adelantó que no tolerará protestas "violentas".

La última vez que Odinga habló en público fue el viernes pasado cuando reiteró que no reconocía la victoria electoral de su rival y el actual presidente y volvió a denunciar un fraude electrónico en el conteo.