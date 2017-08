Dolores Fonzi vuelve a mostrar belleza y talento

14/08/2017 -

Su belleza trasciende la pantalla. Dolores Fonzi (39) vuelve al cine con la película "La Cordillera", nada menos que de la mano de su pareja en la dirección, Santiago Mitre (36), y junto a Ricardo Darín (60), con quien ya compartió la pantalla grande en "El Aura", "Truman" y "Nieve Negra".

En el thriller político, el primer mandatario argentino (interpretado magistralmente por Darín) emprende un viaje fundamental para su liderazgo político hacia una cumbre en Chile. Las cosas no serán fáciles: un escándalo de corrupción que involucra a su hija (Fonzi) muestra su costado más vulnerable. A partir del complicado vínculo que mantienen, queda expuesto un mundo de secretos que devela qué hay detrás del político, pero también del hombre.

"No la catalogaría como una persona que tiene una enfermedad mental. Es sensible a ciertas cosas y convive con la política desde que es chica. Andá a saber a qué se expuso", dice la actriz sobre los desequilibrios emocionales que sufre Marina Blanco, su personaje en "La Cordillera".

Y se explayó: "Es un retrato de la época, la película no viene a contar nada nuevo, no es que alguien va a decir: ‘¿En serio puede pasar esto en la política?’. Uno dice ‘política’ y todo el mundo puede pensar cualquier cosa. Lamentablemente, nada es muy sorprendente".

Cuando le preguntaron si le hubiera gustado ser hija de un presidente en la vida real, Fonzi aclaró: "No, para nada. Los hijos del poder, los que heredan algo que no les pertenece, tienen que hacer algo con eso, porque está ahí, pero no es por ellos. Debe ser dificilísimo. Por algo ‘Marina Blanco’ se queda en su provincia tratando de mantener una vida normal como cualquier ciudadano. Por algo es tan frágil, tan vulnerable a las cuestiones que suceden. Ella explota, quiere decir algo que nadie sabe, está como en un borde emocional".

Sobre su propia vulnerabilidad, la actriz remarcó: "Soy muy frágil y muy vulnerable, pero tengo herramientas como para protegerme o para replantearme las situaciones para que no se conviertan en un dramatismo total".

Por otra parte, mostró su costado feminista: "Es más difícil ser mujer que ser hombre, siempre. Por todo. Salís a la calle y tenés que ir mirando para los costados. Si ves a alguien sospechoso, vas a la mitad de la calle y te puede pisar un auto. Hay cosas que, para nosotras, ya están naturalizadas y el hombre no se entera. De a poco se empiezan a decir mucho más las cosas y se ponen en evidencia otras. Hay más conciencia y los hombres están con más ganas de escuchar y de aprender, y están más permeables porque todas las mujeres estamos más comunicativas en ese sentido. No hay que naturalizar la situación de desventaja, hay que tratar de exponerla, porque así todos somos conscientes de que algo tiene que cambiar sí o sí".