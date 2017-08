Trata de construir para sus hijos un mundo inclusivo

14/08/2017 -

Dolores Fonzi es madre de dos niños, Libertad (6) y Lázaro (8), junto al actor mexicano, Gael García Bernal. Sobre el mundo que quiere para sus hijos, dijo: "Uno que abrace la diferencia. Que incluya a las personas, no que las expulse. Un mundo que les dé oportunidades a ella tanto como a él de la misma manera, que se ganen los trabajos y las cosas con esfuerzo por ser quienes son, no por lo que representan".

A cerca de la distancia geográfica con el padre de sus hijos señaló: "Tiene lo bueno y lo malo. El padre está: ahora están con él, de vacaciones. Ellos tienen mundo gracias al padre, viajan mucho con él. Después, en el día a día, lo cotidiano, soy yo la que está presente. Hay una autonomía que disfruto mucho, por supuesto que lo converso todo con él. Las cuestiones importantes de la crianza son conjuntas".

Y agregó: "Es cansador, pero en general es cansador, veo a mis amigas que tienen maridos en la casa e igual la pasan pésimo (risas). Soy bastante controladora en ese sentido y me gusta ser una madre que sabe todo lo que pasa, decidir la comida que comen. Estoy muy en el día a día y me da mucha satisfacción. Más allá de que me agoto, por supuesto, como todas las mujeres.