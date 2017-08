Los prejuicios no le privaron hacer una gran carrera

Fotos La actriz contó que lo que en un momento le resultaba algo natural, ahora le suena raro.

-

Dolores Fonzi es dueña hoy de una exitosa carrera, pero confesó que tuvo que lidiar con ciertos prejuicios, a raíz de su belleza. "Siempre hay una cosa como: ‘Ay, qué linda que sos’. Por mujer linda hay algo del escote y tener que aprovechar ciertos dotes que te da la naturaleza. Pero no sos sólo linda", dijo. Y agregó: "Escuchas, decir ah, no sos sólo una cara bonita, sos un poco buena actriz’, o ‘Te vas volviendo buena’. Hay un prejuicio claramente. Creo que está naturalizado en todos. Ahora, con esta edad y siendo madre de una mujer y de un varón (Libertad y Lázaro) y con esa responsabilidad de crianza, me doy cuenta de que era raro, aunque en ese momento era lo natural".