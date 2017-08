Buscará ser madre por segunda vez aunque hizo varios años de terapia para decidirse a tener a su primera hija

-

"Creo que la maternidad saca lo mejor y lo peor realmente. Me encanta la mamá que soy cuando soy buena mamá. Pero hay un montón de cosas que no me gustan y tengo que trabajarlas", confesó la actriz Julieta Díaz sobre su experiencia como madre y admitió su deseo de ser madre otra vez, aunque en un momento había confesado sus miedos ante la decisión del primer hijo.

"Nunca fantaseé con tener hijos, sí con encontrar un compañero de vida por lo menos para una etapa. El tema es que mi marido viene de una familia más tradicional que la mía (mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años y soy hija única), sus padres están hace 52 años juntos, tiene un hermano con cuatro nenas y es canceriano, sinónimo de la casa. Y bueno, me pidió casamiento y me transmitió sus ganas de ser padre. Con el tiempo me di cuenta que en realidad yo deseaba ser madre, pero tenía mucho miedo", contó.

"Hay un sentimiento ahí que aparece con los hijos que es hermoso, y yo creo que también es un aprendizaje. Hay muchos momentos en los que realmente es lo más importante, y es muy poderoso el sentimiento de querer que la felicidad sea la del otro y vos dejar la tuya. Es un lindo aprendizaje. Tengo mucho de ser el centro, me viene bien también ese espacio. La sensación de realmente querer para ese ser lo mejor y hacer todo lo posible y sacrificar cosas, ese sentimiento no lo tenés con otra persona, me parece", dijo sobre cómo le cambió la vida la llegada de su hija.

Y agregó: "Me gustaría tener más hijos. Quizás no en este momento y como ya estoy cerca de los 40, por eso les envidio a los hombres, porque me gustaría tener un poco más de tiempo biológico. Igual con casi 40 y con una hija que pesa 12 kilos no es lo mismo, ahora entiendo por qué tuvieron a los 25 los hijos nuestras madres".