A Julieta Díaz le gusta empezar de nuevo

Hace dos años y medio fue madre de Elena (con su marido el financista norteamericano Brent Federighi) y si bien no se sumó a ninguna tira diaria, se las rebuscó para que el público no la olvide tan fácilmente. El 2016 actuó en el unitario "Silencios de familia", y hasta hace muy poco fue uno de los personajes más disparatados de la comedia televisiva "Fanny la fan", que por cuestiones vinculadas con el rating tuvo que ser levantada de la programación de Telefé para continuar sus emisiones en el formato online.

"En el último tiempo me estuve amigando mucho con la comedia. Me encanta transitarla y encontrarme en otro lugar, de cierta manera me dejo dirigir y pongo mi cuerpo al servicio de lo que el director quiere. Me llamaron de varios proyectos para payasear y me sumé", contó con alegría.

Actualmente protagoniza la película "El fútbol o yo", con Adrián Suar, razón por la cual muchos la califican de "la actriz fetiche de Pol-ka".

-A esta altura, ¿cómo es tu vínculo con Adrián?

"Es muy lindo, no somos amigos, pero nos queremos mucho y trabajamos muy cómodos. Es la persona más estable que conozco, no sé si se toma cuatro tranquilizantes -lo dudo, porque lo veo siempre con frutas y su agua mineral- pero jamás se enoja. A esta altura lo quiero mucho y no puedo ser tan objetiva", admitió.

En la película, el personaje que interpreta Julieta vive una crisis de pareja y se ve obligada a poner un límite, En la vida real, la actriz confesó en qué ámbitos pone límites. "Como ahora soy mamá, el tema de mi hija. El límite es siempre ir viendo hasta dónde. Puedo hasta esta hora, porque quiero estar en mi casa a la hora en la que ella come. Si no estoy a esa hora para bañarla y para darle de comer, entonces sí o sí tengo que estar a la mañana y al mediodía", explicó.

Lo mejor y lo peor

Y cuando le preguntaron qué es lo mejor y lo peor de ser actriz contó: "Lo mejor es poder trabajar y siempre empezar de nuevo. Hacer diferentes proyectos, diferentes personajes, diferentes directores, diferentes compañeros. Eso está buenísimo, nunca me aburro. Y lo peor sería que nuestro instrumento somos nosotros mismos: trabajamos con nuestras emociones y nuestros estados de ánimo, entonces eso está medio a flor de piel. Somos un poco sensibles a enojarnos, a reírnos. A mí a veces me gustaría ser un poco más estable en algunas cosas".

Sobre cómo se ve como actriz, Julieta Díaz trató de ser objetiva. "A mí me gusto. No soy una actriz que me esté criticando todo el tiempo; sí soy exigente. Siempre siento que podría haber hecho un poco mejor tal y tal escena. Hay gente a la que enseguida no le gusta lo que hace. También porque tengo la suerte de trabajar con directores que son muy buenos, lo último que hice en ‘Fanny, la fan’ era un personaje soñado y me divertí".

"¿Cómo viví la salida del aire de la comedia? Con mucha pena de que se bajara un programa que a mí me encanta y que el rating mande tanto en esos casos. Y que cuando baja ‘Fanny’, la única ficción nacional que quede sea ‘Las Estrellas’. Ahora se van a sumar un par más, pero de todas maneras sigue habiendo muy poca ficción en la televisión argentina", reflexionó.