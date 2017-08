"Hay que defender la ficción argentina"

14/08/2017 -

Muchos actores están enojados con que cada vez haya más ficciones extranjeras en la grilla de la televisión argentina, sin embargo, festejan cuando uno producto local se vende al exterior. Sobre este sentimiento contradictorio, Julieta Díaz señaló con mucha convicción: "Yo creo que es una contradicción eso, pero me parece que puede haber un balance, porque hay países que compran nuestros productos, pero son más proteccionistas con los suyos. Me parece fantástico que tengamos productos de diferentes nacionalidades en la tele, me parece genial, como tiene que llegar también el cine de todo el mundo acá. Hay festivales y viene teatro, música, sí. Pero tiene que ver con una ley y una política cultural que proteja la ficción nacional, que proteja ese espacio. Hay espacios para las novelas turcas y también para las nuestras, pero lo que sería bueno es que haya una novela turca y dos nuestras. Sé que es difícil producir televisión, pero sería importante que así como haya una ley que responsabilice a los productores y a los canales a producir más ficción nacional, también que se los apoye a ellos para ayudarlos a promover desde el Estado esa producción. Si no, cada uno tiene que salvar o defender su juego, y estás a la deriva".