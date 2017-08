Griselda y Adrián Suar intentaron salvar la pareja

14/08/2017 -

Griselda Siciliani habló de su relación con Adrián Suar, con quien estuvo 10 años en pareja y tuvo a su única hija Margarita. La actriz se animó a hablar de cómo vivió la separación y cómo intentaron recuperar el amor

En medio del gran éxito del musical "Sugar" que se entremezcla con el escándalo desatado con Araceli González, Griselda Siciliani no le esquiva a nada y le hace frente a los rumores, las críticas y los "fantasmas del pasado".

Separada hace casi un año de Adrián Suar, la actriz recordó los diez años que vivió al lado del productor televisivo y no tiene reproches: "No lo siento como un fracaso sino como una prueba superada. Fuimos una pareja súper exitosa. Tuvimos siempre una relación increíble y la seguimos teniendo. Criamos a nuestra hija juntos. Nos adoramos", dijo.

En este marco, confesó que ambos intentaron reconstruir la relación: "Hicimos terapia juntos, pero no quiero dar detalles porque Adrián no quiere. Creo que muchas parejas en nuestra situación se hubiesen quedado juntas for ever. Nosotros corremos riesgos. Por lo menos yo soy así, y creo que Adrián también. Yo corro riesgos con la pareja y con el trabajo", explicó.

Respecto de los temores de "patear el tablero", Siciliani se sinceró: "Siento que hay algo que me dieron, no sé si mi familia o quién, que es la libertad. Me siento bastante libre dentro de lo que se puede. Y defiendo eso".

Por otra parte, aclaró que está soltera y lo está disfrutando: "Por ahora estoy sola. Y disfruto de esta soltería. Hacía mil años que no era soltera. Igual siempre fui muy parejera, muy noviera".

Mientras que si volvería a estar con un actor, advirtió: "Ahora no veo ninguno que me guste... Pero no creo. Podría estar con un diarero, sería mejor. En serio. Si me enamoro, él puede tener cualquier profesión. Cuando me enamoro, me agarra un ataque de amor y ahí voy. Lo que sí: me aburren los hombres solemnes".

Suar, también estuvo en boca de todos

Después que Araceli González (50) revelara intimidades molesta por los dichos que había tenido Adrián Suar (49), su exmarido, ahora fue el productor quien no pudo evitar referirse al conflicto.

"Generalmente, yo nunca me metí en este tipo de charlas porque, primero, me genera vergüenza y después porque tengo un hijo", aseguró en el ciclo radial de Jonatan Viale.

"La vida tiene esas cosas. Yo soy un ser humano que ha vivido muchas cosas. ¿Viste la canción ‘A mí me pasa lo mismo que a usted’? Yo formo parte de esas personas que vivieron, sufrieron, lloraron e hicieron sufrir. Soy una persona y así son los vínculos", aseguró. "Pero los vínculos para mí siempre fueron de puertas para adentro. Lo mediático no es lo mío porque no me gusta. Podría decir muchas cosas, pero guardo un cariño enorme por Ara", marcó.

"Si ustedes ven en los tapes de toda mi vida, nunca jamás he hablado mal de ella. Nunca, y además, no lo siento así. Nunca, nunca, nunca", finalizó Adrián Suar, quien dice que lo más lindo que se regaló con Araceli González es el hijo que tienen en común: "Toto".