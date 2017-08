"Pepe" Cibrián Campoy: "Tengo un nuevo cáncer"

14/08/2017 -

A un año de haberse sometido a una una cirugía por un cáncer de próstata, "Pepe" Cibrián Campoy anunció a través de su cuenta de Facebook, en una carta dedicada a Georgina Barbarossa, con quien se peleó tras protagonizar "Lord", que tiene "un nuevo cáncer".

En una extensa carta, el dramaturgo reveló que a pesar de haberse operado en agosto de 2016, el cáncer ha vuelto.

El reconocido productor anunció, a su vez, que "tienen que comenzar a radiar el 22 de este mes", tras el estreno del musical "Sherlock".

En la carta, "Pepito" nombra a Georgina Barbarossa, con quien protagonizó este año la obra "Lord" en el teatro Astral, y se peleó luego de que descartaran una gira.

Tras enterarse que la gira de "Lord" no se iba a llevar a cabo, Barbarossa expresó su enojo en un audio de WhatsApp. Para ella, "Pepito"no quiso hacer la gira porque "no tenía ganas" y porque "es un exitista", teniendo en cuenta que la obra no había funcionado como se esperaba. Desilusionado, el director no volvió a hablar con ella desde entonces.