Nicole hizo confesión hot

14/08/2017 -

Nicole Neumann pasó por el programa "Podemos hablar", que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé. Y, en medio de una semana agitada por el resurgimiento del rumor de romance con el empresario Pablo Cosentino, la modelo disparó una jugada confesión ultra hot.

El conductor pidió que pasaran al frente quienes tuvieron sexo en un lugar público alguna vez. De inmediato, la primera en dar un paso fue la diosa, recientemente separada de Fabián Cubero.

Sin vueltas, Nicole detalló cuáles habían esos escenarios. "Un avión, un cine y la playa", reveló la rubia. Rápido de reflejos, Andy quiso saber qué película había sido. "No me acuerdo. No estaba vacío (el cine), había gente para abajo", agregó la modelo.