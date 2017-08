¿Qué es una abrasión de la córnea?

14/08/2017 -

Una abrasión de la córnea es un rasguño o raspadura de la córnea, la cúpula transparente que cubre todo el iris y la pupila del ojo. La córnea cumple un papel importante en la visión ayudando a enfocar la luz que entra en el ojo. Una abrasión de la córnea puede afectar la visión, si deja una cicatriz en la córnea. Las abrasiones en la córnea pueden a menudo prevenirse mediante el uso de gafas protectoras cuando se realizan actividades que ponen sus ojos en peligro de lesionarse. Causas • Los niños pequeños son una causa común de abrasiones en la córnea, ya que accidentalmente pueden dañar los ojos de quien los alza. • Hay una variedad de causas de abrasiones de la córnea, incluyendo: • Algo que golpee o entre en el ojo, tal como alguna materia vegetal, aserrín o ceniza. • Materias extrañas como el polvo, suciedad o arena, que queden atrapados bajo su párpado. • Accidentes de deporte. • Lentes de contacto mal ajustados o mal cuidados. • Algo que entre en el ojo. • Frotarse los ojos fuertemente, especialmente si usted siente que algo está atascado ahí. • Algunas enfermedades oculares como el tracoma o una infección bacteriana. • Cirugía con anestesia general. • En algunos casos, la causa inmediata de una abrasión de la córnea puede no ser aparente, ya que los síntomas pueden aparecer horas después de la lesión. Síntomas Si usted sufre una abrasión de la córnea, puede experimentar los siguientes síntomas: • Un dolor que puede ser peor al abrir o cerrar los ojos. • La sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo. • Lagrimeo. • Enrojecimiento del ojo. • Sensibilidad a la luz. • Visión borrosa o pérdida de la visión. • Dolor de cabeza. • Ocasionalmente, se puede no ser consciente de haber sufrido una abrasión de la córnea o de saber cómo ha ocurrido, ya que los síntomas pueden aparecer horas después de la lesión. Si hay algo que cae dentro del ojo, usted puede tratar de enjuagar el ojo con agua del grifo. Sin embargo, es importante que no se frote los ojos, ya que esto podría empeorar la abrasión. Diagnóstico Si usted tiene cualquier síntoma de abrasión de la córnea, debe buscar la atención médica de su oftalmólogo. Él o ella le hará un examen oftalmológico completo. Durante el examen, su oftalmólogo puede colocar gotas anestésicas en el ojo para que éste pueda permanecer abierto durante el examen. Para diagnosticar con precisión una abrasión de la córnea, su oftalmólogo puede realizar una tinción del ojo con fluoresceína. Esta es una prueba que usa una tinta de color anaranjado (fluoresceína) y una luz azul para detectar daños en la córnea. Tratamiento Una abrasión menor de la córnea puede curarse por sí sola en unos pocos días. Su doctor de los ojos puede colocar gotas o ungüentos antibióticos en los ojos o gotas de esteroides para reducir la inflamación y reducir el riesgo de una cicatrización. Si usted tiene una abrasión de la córnea, su oftalmólogo puede poner un parche en el ojo para que se sienta más cómodo. También puede administrarle medicamentos para reducir el dolor. Unos anteojos de sol pueden también reducir los síntomas de abrasión de la córnea, mientras se está recuperando. Si usted usa lentes de contacto, no los use hasta que su doctor de los ojos no dé instrucciones de que es seguro hacerlo.