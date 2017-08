Cristina aseguró que ganó las elecciones y arremetió contra Cambiemos

Fotos Cristina Kirchner.

Momentos antes de las 4 de la madrugada, la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner subió al escenario en Sarandí para hablar tras las elecciones y se proclamó ganadora.

"El resultado de las elecciones parlamentarias de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado", manifestó la ex presidenta ante sus seguidores que aguardaban eufóricos.

Además, habló de un "bochorno" de parte del gobierno nacional al que acusó de "montar un show" para el horario "prime time" con el fin de ocultar los verdaderos datos de las elecciones. A su vez, calificó como un papelón internacional lo ocurrido.

"Espero, por la democracia, por la Argentina, por nuestra imagen como país, que mañana alguien del Gobierno pueda explicar que es lo que ha pasado hoy", manifestó.

"Yo pensé que iba a hablar a las 10, 11 de la noche, que es cuando siempre se conocen los resultados. Pensé que les iba a agradecer a los miles de hombres y mujeres que hoy fueron a votar. A los fiscales, a las autoridades de mesa, a los trabajadores de la prensa. Pero nunca, se los juro de corazón, nunca pensé que iba a tener que pedirle perdón a todos los argentinos y argentinas por este bochorno que hemos vivido en nuestro país", dijo a las 3.43.

Tras asegurar que ella fue la ganadora en Buenos Aires, exclamó: "Estas elecciones no las ganó Cristina, sino todos estos hombres que nos están acompañando”. Además, pidió al gobierno: “Es momento de que tomen nota de este triunfo y no ya cambiar el rumbo, no, no les pedimos tanto. Sino que piensen en toda la gente que tiene problemas para acomodar su economía”.

La ex presidenta y precandidata también le pidió al Gobierno que “Santiago Maldonado aparezca con vida” y agregó que “presos políticos y desaparecidos nunca me lo hubiera imaginado”. "Lo que ha pasado hoy en lo electoral empaña definitivamente este momento de la historia”, concluyó.