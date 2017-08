Cubero habló con Susana sobre su separación de Nicole Neumann

Fotos

Fabián Cubero participó anoche del sketch de la "empleada pública" en el programa de Susana Giménez y reveló detalles de su separación, como así también de su vida de soltero.

Luego, contó que se encuentra viviendo solo y que ni siquiera tiene mascotas y se animó a contar cómo fue que se enamoró de Nicole.

"Cuando entré al vestuario ella se estaba maquillando. Verla en vivo es distinto, fue un flechazo. Me pasa lo mismo con Susana, cuando llego me pongo loco", dijo entre risas como parte del sketch.

Después se puso serio y contó cómo fue su separación: "Fue un golpe duro, uno no puede ir en contra de los sentimientos. Me dolió cuando ella me planteó esto. Yo estaba bien, cómodo, con mi familia armada. Pero el último año fue duro, cuando se acaba el amor de una de las partes... Fue muy valiente en decirme lo qué le pasaba", expresó.

Luego contó que con su ex se lleva "bárbaro" y que hablan mucho por las tres hijas que tienen juntos. Cuando Su le preguntó si alguna vez engañó a la rubia, él fue tajante: "Jamás. En mi cabeza yo lo tomo como una traición hacia mis hijas. Siempre la quise y la amé, y una vez que nacen tus hijas...yo estuve 10 años, formé la familia que siempre quise".

Luego volvió a insinuar que no descarta estar en pareja. Fue cuando la diva le preguntó si se casaría con otra modelo: "Eso no lo podés manejar. Hay mucha tentación dando vueltas. Me escriben chicos, chicas, chico-chicas. La gama es muy amplia", dijo al reconocer que sus amigos le presentan personas.

