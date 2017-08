Quimsa y Olímpico ya tienen fecha para debutar en el Súper 20

Hoy 12:56 -

La Asociación de Clubes de Basquetbol informó parte del calendario de Liga Nacional 2017-18 que comenzará el miércoles 20 de septiembre con el juego entre Salta Basket y Atenas.

La AdC informó el calendario de la Zona de Grupos del Torneo Súper 20 de la temporada 2017-18 de la Liga Nacional.

Cabe recordar que el torneo otorgará dos plazas para la Liga Sudamericana. Iniciará con 4 grupos de 5 equipos cada uno, por sistema de giras, luego habrá Playoffs (al mejor de 3 partidos) y se definirá con un Final Four en sede única (reemplazando el anterior Súper 4).

Partidos de Quimsa:

21/9 Quimsa vs Instituto

26/9 Atenas vs Quimsa

28/9 Instituto vs Quimsa

2/10 Quimsa vs Atenas

5/10 Salta vs Quimsa

8/10 Quimsa vs Olímpico

12/10 Quimsa vs Salta

20/10 Olímpico vs Quimsa





Partidos de Olímpico:

23/9 Olímpico vs Instituto

26/9 Salta Basket vs Olímpico

4/10 Olímpico vs Atenas

8/10 Quimsa vs Olímpico

10/10 Olímpico vs Salta Basket

13/10 Instituto vs Olímpico

15/10 Atenas vs Olímpico

20/10 Olímpico vs Quimsa







DETALLES DEL SÚPER 20

Primera parte (20 de septiembre al 18 de octubre): 8 partidos por equipo (ida y vuelta)

Grupo A: Comunicaciones, Estudiantes, La Unión, Regatas y San Martín.

Grupo B: Atenas, Instituto, Salta Basket, Olímpico y Quimsa.

Grupo C: Boca, Ferro, Hispano, Obras y San Lorenzo.

Grupo D: Argentino, Bahía, Gimnasia, Peñarol y Quilmes.

Playoffs (22 de octubre al 19 de noviembre)

Sistema 1-2 (últimos 2 juegos en la cancha del mejor clasificado)

Repechaje: 22, 25 y 26 de octubre (4º vs. 5º de cada grupo)

4A vs. 5A (R1); 4B vs. 5B (R2); 4C vs. 5C (R3); 4D vs. 5D (R4)

Octavos de final (29 de octubre, 1 y 2 de noviembre)

1A vs. R2 (G1)

2A vs. 3B (G2)

2B vs. 3A (G3)

1B vs. R1 (G4)

1C vs. R4 (G5)

2C vs. 3D (G6)

2D vs. 3C (G7)

1D vs. R3 (G8)

Cuartos de final (5, 8 y 9 de noviembre)

1G vs. 3G (G9)

4G vs. 2G (G10)

5G vs. 7G (G11)

8G vs. 6G (G12)

Final Four, en sede única (18 y 19 de noviembre)





FIXTURE COMPLETO

Miércoles 20/9: Salta Basket-Atenas

Jueves 21/9: Argentino-Quilmes/ Boca-Ferro/Quimsa-Instituto/San Martín-La Unión

Viernes 22/9: Gimnasia-Peñarol/San Lorenzo-Obras/Comunicaciones-Estudiantes

Sábado 23/9: Bahía-Quilmes/Olímpico-Instituto/Regatas-La Unión

Domingo 24/9: San Martín-Estudiantes

Lunes 25/9: Peñarol-Argentino/Hispano-San Lorenzo

Martes 26/9: Gimnasia-Bahía/Ferro-Obras/Atenas-Quimsa/Salta-Olímpico

Miércoles 27/9: Quilmes-Argentino/Estudiantes-Comunicaciones

Jueves 28/9: San Lorenzo-Boca/Instituto-Quimsa

Viernes 29/9: Quilmes-Peñarol/Atenas-Salta/La Unión-San Martín/Estudiantes-Regatas

Sábado 30/9: Hispano-Ferro

Domingo 1/10: Obras-Boca/Instituto-Salta/Comunicaciones-Regatas

Lunes 2/10: Quimsa-Atenas

Martes 3/10: Bahía-Gimnasia/Boca-Hispano

Miércoles 4/10: Obras-Ferro/Olímpico-Atenas/Regatas-Estudiantes

Jueves 5/10: Quilmes-Gimnasia/Bahía-Argentino/San Lorenzo-Hispano/Salta-Quimsa

Viernes 6/10: La Unión-Estudiantes

Sábado 7/10: Peñarol-Gimnasia/Boca-Obras

Domingo 8/10: Ferro-San Lorenzo/Quimsa-Olímpico/La Unión-Regatas

Lunes 9/10: Argentino-Gimnasia/Atenas-Instituto/Comunicaciones-San Martín

Martes 10/10: Hispano-Boca/Olímpico-Salta

Miércoles 11/10: Bahía-Peñarol/Comunicaciones-La Unión/Estudiantes-San Martín

Jueves 12/10: Quimsa-Salta

Viernes 13/10: Argentino-Peñarol/Obras-San Lorenzo/Instituto-Olímpico/Estudiantes-La Unión

Sábado 14/10: Ferro-Boca/San Martín-Regatas

Domingo 15/10: Atenas-Olímpico

Lunes 16/10: Gimnasia-Quilmes/Hispano-Obras/Regatas-Comunicaciones

Martes 17/10: Instituto-Atenas

Miércoles 18/10: Peñarol-Bahía/Gimnasia-Argentino/Boca-San Lorenzo/San Martín-Comunicaciones

Jueves 19/10: Quilmes-Bahía/Ferro-Hispano

Viernes 20/10: Olímpico-Quimsa/Salta-Instituto/Regatas-San Martín/La Unión-Comunicaciones

Sábado 21/10: Argentino-Bahía/Peñarol-Quilmes/Obras-Hispano/San Lorenzo-Ferro.