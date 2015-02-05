CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Agosto 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 21:57 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTA POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÈ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.55 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET CAPITALINA

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA

ARGENTINA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.33 FESTIVAL DE CINE DE CANNES

08.00 PEQUEÑOS AVIADORES

10.08 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

11.59 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

12.27 EL HIJO DE BATMAN

13.54 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

15.42 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

17.26 CIUDAD DE SOMBRAS

19.35 PARKER

22.00 DAÑO COLATERAL

TCM

07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 LA PANTERA ROSA

09.54 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

12.34 LOS CAZAFANTASMAS

14.30 LOS CAZAFANTASMAS II

16.34 GANAR O MORIR

18.18 TERRENO SALVAJE

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.35 LA NIÑERA

21.00 RETO AL DESTINO

23.19 PEARL HARBOR

TNT

08.13 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

10.27 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

12.15 MÁS ALLÁ DEL CIELO

13.59 RALPH, EL DEMOLEDOR

15.40 LOS SECRETOS DEL PODER

18.00 RÁPIDO Y FURIOSO

20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.18 GRAVEDAD

00.50 LA CABAÑA DEL TERROR

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, JUSTICIA

MILITAR

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIOLADORES

ANÓNIMOS

11.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN

12.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

12.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

16.00 HOUSE M.D., NECESIDAD SABER

17.00 HOUSE M.D., DISTRACCIONES

18.00 GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PSICO/

TERAPIA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA CRISIS

DE AMARO

21.00 CHICAGO P.D., 300.000 ‘ME GUSTA’

22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EL IMPOSTOR

23.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

STUDIO UNIVERSAL

12.00 ESPERANZA DE VIDA

14.00 KAMIKAZE

15.55 EL PODER DEL TALISMÁN

17.50 EL PODER DEL TAI CHI

20.00 FUERA DE CONTROL

22.10 LA ÚLTIMA CARTA

24.30 FUERA DE CONTROL

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, UNA OBRA DE

GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA

GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO

DE ORO”.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, EL “CARABAJALAZO”

CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”,

“CUTI” Y ROBERTO,

ROXANA, GRACIELA, “DEMI” Y

ARTISTAS INVITADOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS

15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO

DÍAZ, EN EL MARCO DE

LOS RECITALES ORGANIZADOS

POR SADAIC CONJUNTAMENTE

CON LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO

OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR

DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO

BAMBOLÉ.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL

PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D):

HOY- 16/08 - 16:00 (Cast) 17:55

(Cast)

TRASFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

años)

HOY -16/08- 19:50 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ

(2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY-16/08 - 21:00 (Subt)

EMOJI (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY-16/08 - 16:30 (Cast) 18:30

(Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

HOY-16/08 - 21:00 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY -16/08 - 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast)

22:15 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16/08 - 16:15hs (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)

HOY -16/08- 18:30 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16/08 - 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

HOY-16/08 - 21:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

Castell. 2D 18:15 (Todos los días) (excepto

DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3 ATP

Castell. 2D 16:20 (Todos los días) (excepto

DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO Apta 13 años

Castell. 2D 22:30 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

Castell. 2D 16:50 (Todos los

días) (excepto DOMINGO)

20:30 - (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

Castell. 3D 17:20 (Todos los

días) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA

ESTRENO

Castell. 2D 18:50 (excepto DOMINGO)

21:30 - 23:05 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA Apta 13 años con reserva

Castell. 2D 22:10 (TODOS LOS

DIAS) / Castell. 3D 19:20 (TODOS LOS

DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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