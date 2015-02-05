CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Agosto 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 21:57 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTA POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÈ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.55 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET CAPITALINA
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA
ARGENTINA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.33 FESTIVAL DE CINE DE CANNES
08.00 PEQUEÑOS AVIADORES
10.08 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
11.59 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
12.27 EL HIJO DE BATMAN
13.54 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
15.42 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS
DIOSES
17.26 CIUDAD DE SOMBRAS
19.35 PARKER
22.00 DAÑO COLATERAL
TCM
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 LA PANTERA ROSA
09.54 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
12.34 LOS CAZAFANTASMAS
14.30 LOS CAZAFANTASMAS II
16.34 GANAR O MORIR
18.18 TERRENO SALVAJE
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 RETO AL DESTINO
23.19 PEARL HARBOR
TNT
08.13 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
10.27 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
12.15 MÁS ALLÁ DEL CIELO
13.59 RALPH, EL DEMOLEDOR
15.40 LOS SECRETOS DEL PODER
18.00 RÁPIDO Y FURIOSO
20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.18 GRAVEDAD
00.50 LA CABAÑA DEL TERROR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, JUSTICIA
MILITAR
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIOLADORES
ANÓNIMOS
11.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN
12.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
12.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
16.00 HOUSE M.D., NECESIDAD SABER
17.00 HOUSE M.D., DISTRACCIONES
18.00 GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PSICO/
TERAPIA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA CRISIS
DE AMARO
21.00 CHICAGO P.D., 300.000 ‘ME GUSTA’
22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EL IMPOSTOR
23.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
STUDIO UNIVERSAL
12.00 ESPERANZA DE VIDA
14.00 KAMIKAZE
15.55 EL PODER DEL TALISMÁN
17.50 EL PODER DEL TAI CHI
20.00 FUERA DE CONTROL
22.10 LA ÚLTIMA CARTA
24.30 FUERA DE CONTROL
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, UNA OBRA DE
GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA
GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO
DE ORO”.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, EL “CARABAJALAZO”
CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”,
“CUTI” Y ROBERTO,
ROXANA, GRACIELA, “DEMI” Y
ARTISTAS INVITADOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS
15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO
DÍAZ, EN EL MARCO DE
LOS RECITALES ORGANIZADOS
POR SADAIC CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO
OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR
DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO
BAMBOLÉ.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL
PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D):
HOY- 16/08 - 16:00 (Cast) 17:55
(Cast)
TRASFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
años)
HOY -16/08- 19:50 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY-16/08 - 21:00 (Subt)
EMOJI (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY-16/08 - 16:30 (Cast) 18:30
(Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
HOY-16/08 - 21:00 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY -16/08 - 17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast)
22:15 (Cast)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16/08 - 16:15hs (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)
HOY -16/08- 18:30 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16/08 - 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
HOY-16/08 - 21:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
Castell. 2D 18:15 (Todos los días) (excepto
DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3 ATP
Castell. 2D 16:20 (Todos los días) (excepto
DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO Apta 13 años
Castell. 2D 22:30 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO
Castell. 2D 16:50 (Todos los
días) (excepto DOMINGO)
20:30 - (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO
Castell. 3D 17:20 (Todos los
días) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA
ESTRENO
Castell. 2D 18:50 (excepto DOMINGO)
21:30 - 23:05 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA Apta 13 años con reserva
Castell. 2D 22:10 (TODOS LOS
DIAS) / Castell. 3D 19:20 (TODOS LOS
DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65