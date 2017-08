FÚNEBRES | 15 de Agosto de 2017

Hoy 23:30 -

FALLECIMIENTOS

- Flora del Valle Ruiz Soria de Pineda

- Joel Ricardo Guallama

- Graciela del Valle Buena (Fernández)

- Edmundo Felipe Ramírez

Sepelios Participaciones

CABRERA, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Ing. Jorge Newbery acompaña en el dolor al Prof. Sergio Robles, ante la pérdida de su madre. Dios la tenga en su gloria, pronta resignación para toda la familia.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero, CCPISE, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega Rubén Cornelli. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Aldo Pizzolitto y su esposa María Eugenia Castro, sus hijos Virginia, Soledad, Valentín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. María Josefina de Castro, sus hijas María Eugenia, María Elisa y María Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la querida Nina y a sus hijos en estos momentos.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. La Asociación Cooperadora del Menor y la Familia participa con dolor el fallecimiento del hijo de su colaboradora Luisa Romero de Cornelli y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar y Tala Beltrán Neirot de Leoni participan su fallecimiento y abrazan en su dolor a su querida amiga Niní.

GOMEZ ORIETA, JOAQUÍN FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus abuelos: Ramon Gomez y Monica Orieta, tus tios: Fernando, Gabriela, Fabian, Fabricio y Facundo Gomez Orieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Sus hermanos Elida, Orlando, Sara Estela, Silvia Liliana, Darío Ernesto. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 421-9787.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su prima Claudia Zavalía, su esposo Olegario Hernández y sus hijos Eugenia y Carlos Olivera, Olegario y Juan José participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y hermanos en tan dolorosa pérdida.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Roberto Liendo Rubio y Gloria Cura Edippo, despiden a Marta con tristeza y acompañan a su familia con gran cariño.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Jorge Eduardo Lamadrid, su esposa Chochi Ayuch y sus hijas mellizas: Constanza y Ximena y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. El Pbro. Juan Castro Zavlia (a) e Inés Castro Zavalia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IÑÍGUEZ, LEONARDO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Compañeros de Open Pilates participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su compañera Leticia Coronel en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IÑÍGUEZ, LEONARDO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento de su alumno Leonardo y acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Señor es mi pastor... y en lugares de delicados pastos me hará descansar. (Sm. 23. La Biblia) Irma Ise de Velarde participa con gran pesar el fallecimiento del hijo de su querida amiga Hilda Juri de Messad y la acompaña junto a su familia en tan difícil momento.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS (Locutora)(q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Elba querida ya estás en el cielo ilumínanos desde ese lugar. Lucy Soria de Corbalán y sus hijos Carlitos, Laly y María Silvia participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones a su memoria.

RUIZ SORIA DE PINEDA, FLORA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Su esposo Armando Pineda, sus hijos Jimena, Vanina, Ana, Pons, David, Guadalupe. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. COBERTURA IOSEP. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. OLAECHEA 649 S/V TEL. 421-9787.

RUIZ SORIA DE PINEDA, FLORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Sus compañeros y directivos de la Estación Meteorológica de Santiago del Estero participan con profundo dolor tu sorpresiva partida.

RUIZ SORIA DE PINEDA, FLORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Tus compañeros del Aeropuerto: Manuel, Raúl, Mary, Ale, Rodolfo, Franco, Rubén, Viviana, Gaby, Cristina, Carlos, Fabián, Ramiro, Maxi, Julio, Omar, José, Cristian Aníbal y Gonzalo participan con profundo dolor msu fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ SORIA DE PINEDA, FLORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Tu compañero del Aeropuerto Ramon H. Trejo Ramirez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, DOMINGO NARCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Su esposa Faustina, hijos Amalia, Alejandro, Luis, David, Julio, Cristian, Romina, Yanina; hijos pol., nietos, bisnietos, hermanos y demás fliares., amigos y vecinos part. su falec. Sus restos serán inhum. hoy a en el cement. San Antonio a las 9 hs. EMPRESA SANTIAGO.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Su esposa: Felipa, sus hijos: Gustavo, Roberto y Alejandra, sus hijos pol.: Marcela, Gladys y José y nietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento del Sr. padre de la docente de la institución Prof. Alejandra Wonnenberg y esposo de su ex compañera Felipa de Wonnenberg, acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Pastora Herrera y familia participan con sentido pesar el fallecimiento de Enrique Wonnenberg y acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Tus hermanos Norma, Cristina, Carlos, Josefina, Olga, Jorge y sus respectivas flias. particpan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Picky, Pelu y Myriam Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios le de el descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. "La muerte no nos roba a los seres amados, nos lo guarda y nos inmortaliza en el recuerdo". Directivos, docentes, administrativo y personal de maestranza de la escuela nocturna Eva Perón Nº 4 participa el fallecimiento del padre de la compañera Alejandra Wonnenberg y acompaña a toda su familia en tan difícil momento.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. "Hay quienes traen al mundo una luz tan grande... que incluso después de haberse ido esa luz permanece". Tus compañeras y amigas de Formación Profesional de la escuela nocturna Eva Perón Nº 4 participan con dolor el fallecimiento de Alejandra. Elevan oraciones en su memoria.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Papá en este día enciende una vela por tu recuerdo...Asi mientras el fuego se mantenga encendido...sentiré la calidez de tu abrazo, que tanto extraño. Tu compañera y amigas de formación profesional: Daniela, Mercedes, Mariela, Mónica y Claudia de la escuela Técnica Nº 1 participan con dolor el fallecimiento del papá de Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. "Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él (Tesl. 4:13-14). Acompañamos a nuestro hermano Roberto y familia, compañero de camino con Jesús, ante la partida de su padre Adolfo y brille para el la luz que no tiene fin. La comunidad de la Pquia. San Juan Diego.

Invitación a Misa

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Padre querido nos cuesta mucho aceptar tu partida pues fuiste un excelente esposo, un padre y abuelo ejemplar y bondadoso, gracias por todo lo que nos enseñaste, nos supiste dar el cariño que nos brindaste, te amamos con todo el corazón. Le pedimos a Dios la fortaleza para continuar con nuestras vidas sin tu presencia. Solo nos queda el consuelo que estas descansando en paz y que desde el cielo nos guías e iluminas nuestros caminos y nos cuidas. Te extrañamos viejito. Su esposa, hijos y nietos, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CAMPOS, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/98|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos oficiarán una misa en su memoria, al cumplirse 19 años de su fallecimiento en la iglesia San Francisco a las 20 hs. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA DE ROJAS, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/13|. Su esposo Pedro Segundo Rojas Cuozzo, sus hijastros Carlos Alberto, Jorge Humberto y demás familiares con motivo del 80 aniversario de su natalicio oficiarán una misa rogando por su eterno descanso en el convento Santo Domingo a las 21. Ruegan oraciones por su querida memoria.

CORONEL DE URYI, AZUCENA MERCEDES (Kíli) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Hermana querida la satisfacción y la gratitud de haberte tenido es más grande que toda esta tristeza, tu amor, tu carisma, tu lucha por la vida es un ejemplo para todos, nos volveremos a ver y será un momento maravilloso como vos. Te amamos querida. Te amamos querida. Tus hermanas que nunca te olvidarán: Marqueza, Beatriz y Marina Coronel, hnos. políticos Carlos Basualdo, Eduardo Salvatierra y Oscar Miranda con sus respectivos hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

JUGO, FÉLIX ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. "Bienaventurados los que sufren porque verán a Dios". Tío fuiste un hombre luchador y valiente con entrega en los embates de una cruel enfermedad y te entregaste a Dios con obediencia y en paz Dios te tenga en la gloria. Tu hermana Pocha y tu amiga Marta y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo del Bº Libertad, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

LESCANO DE GEREZ, MAGDALENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. " Su alma descansa en paz y goza de la gloria sel Señor ". La madrina de su nieta Sabrina: Chabela Luna, su mamá Elsa Cuevas participan su fallecimiento e invitan a acompañar a su familia a la misa que se oficiara en la Pquia. La Inmaculada a las 20 hs. al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

LÓPEZ, BENJAMÍN FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. " El Señor y la Virgen te tengan a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Te extrañamos, te amo siempre. Su esposa Gladis Noemí Suárez, su hija María Sol, sus nietos Benjita y María Paz, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre.

PALOMO, LILIA MARGOT (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. El Señor te llamo a su presencia y allí esperaras la venida del Señor Jesucristo para compartir el cielo junto a nuestros padres, hermanos, abuelos, sobrinos. Tú fuiste una madre y amiga para todos tus hermanos y sobrinos, después de tanto sufrimiento te fuiste sin un adiós en silencio, dejándonos huérfanos de tu cariño y de tu presencia. Siempre estarás en nuestros corazones hasta que no volvamos a encontrarnos. Tu hijo Musi y hermanos Carlos, Héctor, Angélica, Divina, Norma, Marina, hermanos políticos, sobrinos y nietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

VILLAVICENCIO, MANUELA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/15|. "Mamá querida: Tu ser es imborrable". Sus hijas Loli, Karina, Mari, hijos políticos Alejandro y Lucho; nietos Santi, Mati, Ceci, Mariana, Lauti y Joaquín, invitan a la misa al cumplirse dos años de su fallecimiento que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs.

YAGÜE DE COSCI, ELVIRA BRAULIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/15|. " Dichosos los que viven en tu casa Señor alabandote siempre ". Sus hijos : Maria Virginia Scocozza, Maria Elvira y Ricardo Russo, Maria del Pilar y Carlos Atterbury, Maria de los Angeles y Pedro Basualdo, Lucrecia y Daniel Betzel, Lucas y Susana Alonso, nietos y bisnietos invitan a la misa al cumplirse 2 años de su fallecimiento en la iglesia Santo Domingo a las 21 hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Al cumplirse 56 años de su natalicio. Querido hijo, como siempre te llevaremos en nuestros corazones y no te olvidaremos nunca, que Dios te tenga en su Gloria. Tu madre Alva Paglioni de Acosta, tus hermanos Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.)|. Bonjour Amour. Cuando el Sol muere en la oscuridad, sobre las vastas soledades del desierto de mi alma que llora, estoy aquí reviviendo de nuevo todo lo vivido, en este presente que jamás se fue, en este día tormentoso para mí, en que el tiempo separa las almas y no se llena nunca el vacío que queda dividiendo las dos almas, quisiera volar muy lejos dejarme llevar por los vientos, sentir que no soy nadie, que se me escape este dolor de mi pecho y sin pensar en nada, sentirme contenta de saber que entre tú, yo y la tierra hay una larga distancia ¿Dónde me llevará el viento? Allá donde no hay nada? A la celestial morada donde me espera mi amado, no sé si podré hablarle o mirarlo, quiero que me devuelva el alma que al partir él se llevó, para que pueda seguir viviendo, que soy yo sin ti porque te fuiste y me dejaste, crees que puedo vivir vacía, crees que se puede soportar el frío, se puede soportar tanto dolor, qué saben los insensibles cuerdos, cuánto te amé yo, y cuánto te amaré en el trayecto que debo recorrer. Por eso tomé el expreso que va al cielo en busca de mi único amor, saco las manos y las nubes toco y me dirijo a la celestial morada a visitarlo a mi amado que allí me espera y así podremos conversar recordar el camino que vivimos juntos, nuestras vivencias, nuestra luna de miel cuando nos casamos que viajamos por el país seis meses, conociendo tantas maravillas vistas de la naturaleza, los ríos, los mares, las montañas, los cerros y la arquitectura de los edificios antiguos, todo nos fascinaba y quedábamos impactados al ver la creación de nuestro creador, mientras conversábamos tranquilos hacíamos de cuenta y sin darnos cuenta bajamos a la tierra que hace rato que te fuiste y podrás calmar mi dolor y encontrar el bálsamo que cure esta herida, que es la mano que me aprieta. No puedo cambiar el destino que dispuso el Creador, hoy solo me queda tu nombre que lo mantengo vivo y lo mantendré para siempre porque siento el latir de tu corazón en mi corazón y hoy estoy aquí con nuestro hogar que es un desierto y lo mucho que te extraño, si supieras la nieve que hay en mi triste corazón decirte lo mucho que te amo porque como hombre inteligente y equilibrado supiste hacer mi mundo hermoso durante tu estancia en la tierra, no quisiera llorar pero te estoy llorando en silencio para desahogar mis nostalgias, para dejar mi mente serena, aunque mi mundo siga gris. Siempre estoy visitando tus restos mortales por respeto a ti, porque lo considero importante ya que era tu vehículo planetario en que te movilizabas en esta estancia mientras vivías, tus restos para mí son sagrados, porque son energías positivas que vivían en ti, una bendición, en este día haré celebrar la misa en tu memoria, para que tu alma esté serena, tranquila, en paz como aquel día en que la santísima virgen María y los ángeles custodios te levantaron en sus brazos y así te despedías de la tierra. Dos seres que se aman los une siempre una alianza. En este triste amanecer te saludo, Bonjour Amour. Te amo, te amo, te amo. Amén. Sin consuelo tu esposa Farides Gómez de Orieta.

SÁNCHEZ, ADRIÁN FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Pelaco, hoy no podemos verte, no hay nada más difícil que vivir sin vos, pero deseamos que sepas que mandamos al cielo mil besos y abrazos por tu cumpleaños. Tu familia que te ama nunca te olvidará.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, RITA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Su esposo Patricio, hijos Lucia, Martín, nieto Mía, su madre Rita y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CAMPOS, RITA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos Ariel, Daniel, Yoni, Germán, Mauro y Emanuel Guzmán con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ CASTELLI, ÁLVARO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su bisabuela Patricia de Herrera, sus tíos Chingolo y Rosa y flia; René, Mari y flia; Ramona y Pedro; Mercedes, Cesar y Flia; sus primos: Fredi, Coco, Peti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Norma Dapello de Chejólan y flia. participan con dolor la partida de la querida tía Hildita con quien en su infancia compartió hermosos momentos cuando vivian en Garza, donde ejercía la docencia, sobresaliendo por su cultura, firmeza y serenidad en su trato. Que descanse en la paz eterna de Dios.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Gladys A. Juárez y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Hebia y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Irene Castiñeira, Magui Santillán, Nena Ulla, Haydée Martínez, Amelia Díaz, Elena Gorosito, Lilia Reynoso y Anita Ríos acompañan en estos momentos de dolor a Chola, quién fue su querida compañera y amiga de trabajo docente en la Esc. Normal Dr. José B Gorostiaga por la irreparable pérdida de su hermana Hilda. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus amigos Oreste Pereyra, María Esther Jimenez de Pereyra, hijos y nietos, comparten con dolor la partida de quien en vida supo destacarse por su rectitud y honestidad de principios. Pedimos para que el Señor la ampare en sus brazos y rogamos oraciones en su memoria.

PAZ DE MACCIO, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Kuki, su hija política Coca, sus nietos Carlos y Paulina, sus nietos políticos Daniel e Ivana, sus bisnietos Fabrizio, Luciana, Celia, Nicolás, Amparo y Renzo. Sus restos fueron inumhados el 14/08/17 en el cementerio de la Misericordia.

PAZ DE MACCIÓ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Angélica Hoyos Vda. de Velázquez y sus hijos Alberto y Sergio con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada vecina de toda una vida y acompañamos a sus hijos y nietos en estos momentos difíciles. Elevando oraciones en su memoria.

PAZ DE MACCIO, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Amparito" como te decían ya no estás en este mundo pero si en mi corazón. Participan con dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a toda su flia. Su vecina y amiga Maria Hortensia Mansilla e Raab (Nena).

PAZ DE MACCIO, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Enrique Raab, Beatriz Higa de Raab, Silvia Raab y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Marta, hijo politico Negro Santa Cruz y sus familiares en estos momentos de dolor, ruegan oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, EDMUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sus hijos María Yenifer, Juan y Marquez, h/pol, hermanos Antonia, Morena, Eduardo y Raúl, nietos y demás familiares. Casa de duelo Sáenz Peña y P. L. Gallo. La Banda. Sus restos fueron inhumados ayer. Cemet. Jardín del Sol. Norcen. SEPELIO SANTIAGO.

RAMÍREZ, EDMUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. La tristeza ocupa el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerlo y compartir con él toda nuestra vida. Fue un buen hombre, hijo, padre, abuelo, hermano y amigo! Honesto, trabajador y solidario. Cumplió con su misión en este mundo y su recuerdo está vivo en nosotros. Hijos de Milton Barraza y Dora Pece, sus hermanos en el afecto: María Teresa barraza de Salido, sus hijos Francisco (a) y Carlos Salido y Carolina D´Arcangelo, sus nietas Sofía y Carolina Salido D´Arcangelo y Milton y María Sol Barraza Sbrizzi lo despiden con profundo dolor y acompañan a sus hijos y familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, EDMUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. La tristeza ocupa el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerlo… y compartir con el toda nuestra vida. Fue un buen hombre, hijo, padre, abuelo, hermano y amigo! Honesto, trabajador, solidario. Cumplió con su misión en este mundo y su recuerdo está vivo en nosotros. Hijos de Milton Barraza y Dora Pece, sus hermanos en el afecto: María Mercedes Barraza y José Galván, sus sobrinos Matías y Belén Galván, Milton y Sol Barraza lo despiden con profundo dolor, acompañan a sus hijos y familiares en este momento de pesar y elevan oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, EDMUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. La tristeza ocupa el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerlo… y compartir con el toda nuestra vida. Fue un buen hombre, hijo, padre, abuelo, hermano y amigo! Honesto, trabajador, solidario. Cumplió con su misión en este mundo y su recuerdo está vivo en nosotros. Hijos de Milton Barraza y Dora Pece,sus hermanos en el afecto: César Eduardo barraza y Ana María Jiménez, sus hijos: Eugenio, Francisco y Guillermo Barraza lo despiden con profundo dolor y acompañan a sus hijos y familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, EDMUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. La tristeza ocupa el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerlo… y compartir con el toda nuestra vida. Fue un buen hombre, hijo, padre, abuelo, hermano y amigo! Honesto, trabajador, solidario. Cumplió con su misión en este mundo y su recuerdo está vivo en nosotros. Hijos de Milton Barraza y Dora Pece, sus hermanos en el afecto: Pedro Francisco Barraza Pece y Adriana Ponce y sus hijos Pedrito (a) y Mariana Bollero (a) lo despiden con profundo dolor y acompañan a sus hios y familiares en este momento de pesar y elevan oraciones en su querida memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Su esposa Nilda Leticia Castello, sus hijos Rafael, Miguel, Juan Pablo y demás familiares participan su fallec. y sus restos fueron inhum. en el Cement. La Misericordia. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus padres Graciela A. Vidarte de Silva y Héctor Hugo Silva Savy, sus hermanos Graciela A. Silva Vidarte y flia; Gabriela I. Silva Vidarte y flia y Javier Silva Vidarte, participan con profundo dolor su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados el 14/08/17 en el cementerio La Misericordia.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Cuando las personas que amamos parten...pasan de vivir entre nosotros a...vivir en nosotros". Su tía Elizabeth Vidarte de Palacio e hijos: Rosendo A. Palacio, Elizabeth del V. Palacio y flia. y Zulma R. Palacio y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 14/08/17 en el cementerio La Misericordia.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Yo soy la resurrección el que cree en mí, aunque muera vivirá , y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Sus tíos Eduardo Daniel Vidarte y Nora C.Cuello, sus primos Paola Carolina, Nora Cristina y flia, Eduardo Daniel y flia y María Delia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Personal directivo, docente, técnico y de servicios, del Colegio Secundario de Chaupi Pozo y del Agrupamiento de Itinerancia Nº 86107 participan el fallecimiento de su compañero de trabajo. Se ruega una oración en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Los alumnos de 5to. Año del Colegio Secundario de Chaupi Pozo participan el fallecimiento del profesor Hugo Silva Vidarte. Se ruega una oración en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Autoridades del Colegio Secundario "Antonio Escañuela" y el Agrupamiento 86104 y sus compañeros, acompañan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sus compañeros del Agrupamiento 86104: Lorena, Gimena, Claudia, Mirna, Gustavo, María Luisa, Nidia, Felipe, Ivan, Miguel, Renato, Gabriela, Andres, María Elena, Mario, Walter, Ivana, Alejandra, Adriana, acompañan con profundo pesar este momento tan difícil y piden por su eterno descanso.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sus vecinos y amigos: Eugenio y Nora, sus hijos María de los Ángeles, Carlos y Carolina Ongaro, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sus vecinos y amigos: Julio Antonio Rodríguez y su hija Lía Edith Rodríguez, participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Su hermana Graciela Alejandra Silva, sus hijos Germán Alejandro, Natalia Gabriela, Alejandra Noelia y Oscar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Hermanos políticos Norma, Gladys, Víctor y Pilu Castillo, Mumi Mendoza y Moni Altamiranda, sobrinos: Luis, José María, Leonardo, Victoria y Facundo Castillo; Ferando Ovejero; Aldo Aragón Paz y Carla, sobrinos nietos Rodolfo y Verónica Aragon Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Señor ya está ante ti recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Tus amigos Nilda Altamiranda y Turi Cristina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Participa del profundo dolor de su partida familia Aparicio: Antonio, Alicia, Carlos , Carla, Nicolas, se elevan oraciones en su querida memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Ex compañeros Sup. Escolares, Chabela, Anita, Carlos, Silvia, Analia, Julio, y Enrique participan con gran pésame el fallecimiento del hijo de Graciela. " Que brille para el la luz perpetua". Se ruegan oraciones enm su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Personal de la escuela de Comercio Gral. San Martín participan con dolor la partida de un gran amigo y profesor. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Señor, Dios de las alturas, Rey de la vida eterna, recibe con profundo dolor nuestras oraciones y ruegos para que nuestro querido compañero Hugo, hoy se refugie en tus brazos y goce del paraíso celestial". Sus compañeros del colegio secundario de Chaupi Pozo: Nancy Gerez, Mónica Figueroa, Alfredo Urso, Silvia Acuña, Mario Campos, Elizabeth Gómez, Claudia Barrientos, Mónica Juárez, Sandra Aballay, Miriam Santillán, Clara Morandini, Ángel Ibáñez, Marcela Vella, Martín Cabanillas, Guido Sández, Liliana Campos, Sergio Castro y Patricia Gerez participan con dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ CESONI, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/15|. Amor: desde la infinita distancia te decimos "Feliz Cumpleaños". Hoy brindarás con Dios y los ángeles del cielo. Nosotros levantaremos las copas en tu memoria, recordándote con inmenso amor. Descansa en paz y desde el más allá, protégenos. Su esposa, su hijo y flia, su hermana y demás familiares, invitan a la misa que en el día de su natalicio se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey.

TÉVEZ DE TÉVEZ, GLORIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció 15/8/02|. Yaki: a quince años de tu ausencia física, aun resulta difícil pensar que ya no veremos tu rostro, que ya no escucharemos tu voz, tan solo en sueños y recuerdos, que no dejan de ser, sin que broten lágrimas por tu pérdida física. La vida nos jugó una mala pasada, tan injusta, que te esfumaste de nuestras vidas. Jamás te olvidaremos, vivirás en nuestros recuerdos y corazones hasta que un día nos volvamos a reencontrar ¡Gloria Raquel... te amamos por siempre! Sus padres, hermanos, esposo, hijos, sobrinos y tu nieto invitan a la misa hoy a las 18 en la capilla Nuestra Señora del Rosario, La Dársena, para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUENA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Sus hermanas Irma, Ana, sus sobrinos Matías, Antonio, Hernán, Natalia, Romina, Ramon, hnos políticos Bruno, Antonio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- Fernández . Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 421-9787.

BUENA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. "Una flor sobre tu tumba se marchita, una lágrima sobre tu recuerdo se evapora y una oración por tu alma la recibe Dios". Tus compañeros de la promoción 87 de la Escuela Máximo Victoria participan con profundo dolor su partida al reino de Dios. Rogamos oraciones en su memoria.

BUENA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Ex compañera de la Escuela Nº 1042 de San Ramón; cuanto lamento tu partida. Te llevaré en mi corazón con todos los recuerdos compartidos como gran persona que fuiste, descansa en paz. Juana Ferrández de Ruiz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUENA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. La comunidad educativa de la escuela Nº 496 "Mayor Juan Carlos Leonetti de El Quebrachal, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida e inolvidable memoria y por su descanso eterno.

NAVARRO, RINA DIVINA (q.e.p.d) Falleció el 12/8/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Josefina, sus sobrinas Adriana y Alejandra y su sobrino nieto Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Señor para que la reciba en Reino Santo.

Invitación a Misa

----------------------------------------

LEIVA, MAURICIO FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Te fuiste antes que yo, ya sé que me espera un ángel en el cielo, hasta pronto hijo querido, Dios te tenga en su gloria. Tu mamá, tus abuelos, tíos y tu prima invitan a la misa que se oficiara el jueves 17 a las 20 hs. En la parroquia Nuestra Señora de Loreto.

MONTERO, AÍDA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Hoy hace 9 noches que tus ojos se cerraron, y una estrella se encendió para tu flia, sos la estrella más grande y más brillante que está en el cielo. Es tan difícil vivir sin ti mamita todavía no encontramos el porqué, no podemos tenerte a nuestro lado. Cada día y cada momento estás presente en nuestras vidas. Mamita te pedimos perdón por llorarte tanto. Te amamos tanto y te amaremos por el resto de nuestras vidas". Tus hijos Víctor, Claudia, Alejandro Carabajal, invitan a la misa al cumplirse las 9 noches de su fallecimiento hoy a las 19hs. en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.