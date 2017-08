Fotos Reincorporaron a la joven que fue dada de baja de la Escuela de Cadetes

15/08/2017 -

Miguel Ángel Arias, el padre de la estudiante de la Escuela de Cadetes que había sido dada de baja al establecerse que estaba embarazada y que supuestamente protagonizó un incidente en esa oportunidad, visitó la redacción de EL LIBERAL para aclarar lo ocurrido aquella tarde y comunicó que su hija tuvo un embarazo ectópico, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y ayer fue reincorporada a la institución formativa de la Policía. "La verdad es que en ningún momento he amenazado a nadie, lo único que yo les dije, cuando me notifican que mi hija estaba dada de baja, es que ellos no tenían la culpa, sino que era ella (su hija) y nosotros como padres", sostuvo. "Lo que sí me molestó, y es por lo que pido perdón, es cuando no me la quisieron entregar para que la llevara a mi domicilio", agregó Arias. "En esos momentos me puse mal, no recuerdo bien, pero aparentemente era por temor a que yo tome represalias. Si me puso mal, pero no era para que la amenace de muerte; sólo le dije ‘me has fallado’", afirmó "Pero quiero aclarar que contra la Policía, contra las autoridades de la Escuela de Cadetes o la plana mayor, en ningún momento hablé mal", enfatizó el hombre. "Tras ese incidente, mi hija también se descompuso y tuvo que ser internada. Los médicos hicieron los estudios y determinaron que el embarazo estaba fuera del útero por lo que tuvieron que intervenirla para interrumpirlo para resguardar su salud", finalizó. La joven fue reincorporada ayer a la Escuela de Cadetes, mientras completa su recuperación por la operación.