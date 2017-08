"Me sentí como uno más desde que llegué"

15/08/2017 -

Edwin Cardona volvió a ser uno de los hombres importantes de Boca y otra vez llegó al gol, en la clara victoria del Xeneize frente a Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina.

"Es lo que espera la gente de mí", aseguró el colombiano después del encuentro desarrollado en Formosa y afirmó: "Se hizo un buen partido".

Cardona destacó el trabajo de sus compañeros y expresó: "Me dieron un apoyo extraordinario. Me hace feliz haberme acoplado al grupo, me he sentido como uno más desde que llegué".

"Hay que seguir mejorando, lo bueno es que uno puede mejorar ganando", concluyó Cardona luego de su primer partido oficial en Boca.