El PJ revirtió tendencia en Santa Fe y venció a Cambiemos

15/08/2017 -

Con más del 97 por ciento de las mesas escrutadas, y pese a que en un primero momento se perfilaba otro ganador, el Frente Justicialista consagró a Agustín Rossi (Unidad Ciudadana) como candidato a diputado nacional.

Rossi obtuvo 27,88% de los votos frente al 27,12% que tenía Cambiemos, como Albor Cantard (Cambiemos Juntos) como primer postulante para ocupar una banca en la Cámara baja.

El ex ministro kirchnerista ganó la interna del peronismo y se erigió como el candidato a diputado de ese espacio, superando a la ex jueza en lo Penal de Rosario Alejandra Rodenas y al ex diputado provincial Pablo Di Bert.

Rossi acusó al Gobierno de ‘manipular los datos’ de los resultados en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe para evitar que en los ‘diarios saliera ‘ganó Cristina Fernández’’. ‘La elección de Cristina es maravillosa. El Gobierno genera un manto de dudas’, aseveró Rossi y agregó: ‘No tengo dudas que en el recuento definitivo ganó Cristina’. El exministro de Defensa se mostró muy conforme con el resultado obtenido y evaluó que se trató de una ‘excelente elección que conforma en conjunto el Frente Justicialista’, l