Para Peña, el reclamo de Cristina es "cínico e hipócrita"

15/08/2017 -

El Gobierno volvió a responder con dureza a las denuncias del kirchnerismo sobre una supuesta manipulación en el recuento de votos en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recordó que "el kirchnerismo cajoneó el proyecto de boleta única electrónica que hubiese evitado dar esta discusión".

En esa línea, Peña sostuvo que el reclamo del espacio de la ex presidente es "cínico e hipócrita", ya que "hicieron el sistema (electoral) y ahora lo denuncian". Al respecto, agregó que "es malo el sistema que nos hace esperar toda la noche" y reiteró que las denuncias del kirchnerismo "son parte de una estrategia electoral".

"Este proceso electoral fue mas transparente con estas herramientas obsoletas, más veloz, y con menos problemas que las elecciones cuando el kirchnerismo las manejaba", sentenció Peña.

Por su parte, Rogelio Frigerio, señaló: "Yo le diría a la ex presidente que se quede tranquila, que hace 19 meses vivimos en una verdadera república, con independencia de poderes. La Justicia ya no recibe órdenes del Ejecutivo, como ocurría en el pasado. El Congreso no es más una escribanía, se debaten los proyectos de ley y es la justicia electoral la que va a ocuparse de que los argentinos estemos muy tranquilos respecto a que lo que votamos es lo que finalmente se toma en cuenta para decidir quien gana o quien pierde una elección".