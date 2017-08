Asesinó a dos compañeros de trabajo porque le hacían "burla"

Fotos ESCENARIO. Los protagonistas trabajan en una fábrica de hielo en la capital cordobesa.

Un hombre fue apresado después de dar aviso a la Policía que momentos antes había acribillado a dos compañeros de trabajo.

Las víctimas son padre e hijo y el autor confeso habría asegurado a los investigadores que lo hizo porque estaba cansado de las burlas.

En el sangriento hecho que se registró en la ciudad de Córdoba, resultó herido un tercer compañero, el cual fue alcanzado por el acusado con una tijera.

El atacante sería José Gustavo Suárez (42) y está imputado por "doble homicidio agravado por el uso de arma".

Las víctimas fueron identificadas como Ramón Rojas (59) y Damián Rojas (28). El trabajador que se salvó se llama Hugo Herrera (60).

No se descarta que la acusación se agrave incorporando la tentativa de homicidio de ese tercer compañero de trabajo, ya que Suárez habría estado cargando su arma y Herrera simuló estar muerto; recibió un puntapié y como no se movió, el asesino no le habría disparado.

Supuesto móvil

Según reflejaba el diario La Voz de Córdoba, las primeras declaraciones del mismo homicida, él atacó a sus compañeros porque recibía burlas debido a las secuelas que padecía por una enfermedad.

"Es todo muy reciente, pero al momento estamos frente a un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, reiterado y tenemos que ir viendo la evolución de la persona que está herida", sostuvo el fiscal del caso Alfredo Villegas.

Villegas destacó que un testimonio importante será el del hombre herido, quien aún no prestó declaración. Dijo que, aparentemente, sólo estaban estas cuatro personas en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

El doble homicidio fue en calle Argandoña 2.883, donde funciona la empresa "Polarcito", de acuerdo con la información policial.

Fue el supuesto asesino el que avisó a la Policía y luego fue detenido.