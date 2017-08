Nicolás De la Cruz llega hoy para la revisión

Fotos INCORPORACIÓN. Nicolás De la Cruz se sumará mañana a los entrenamientos del plantel de River Plate.

15/08/2017 -

El mediocampista ofensivo uruguayo Nicolás De la Cruz arribará hoy a la Argentina para realizarse la revisión médica y sumarse mañana al plantel de primera división de River.

De la Cruz se realizará por la mañana la revisión médica en un centro asistencial porteño y mañana se sumará al plantel que dirige Marcelo Gallardo, cuando regrese de Salta, donde jugará por la Copa Argentina ante Atlas, equipo de la Primera D.

River compró el 30 por ciento del pase al Liverpool de Uruguay en tres millones de dólares y los dos clubes serán socios en una eventual futura venta por un monto superior a esa cifra, cuyo excedente se dividirá en partes iguales.

En tanto el lateral Marcelo Saracchi, de Danubio de Uruguay, confirmó en declaraciones radiales al programa radial Closs Continental que River lo está siguiendo para una posible contratación.

"Lo de River me enteré después del Sub 20, cuando (Álvaro) Recoba me avisó que me estaba siguiendo Gallardo", dijo Saracchi.

Recoba fue dirigido en el final de su carrera en Nacional de Montevideo por Gallardo, con quien lo une una amistad.

"Soy lateral-volante más ofensivo que de marca, mis fuertes son la velocidad y la llegada al fondo", indicó Saracchi. Y completó: "Sé de la identidad y el juego que tiene River, con sus laterales (Lionel) Vangioni, (Gabriel) Mercado, (Milton) Casco".