Comercios locales aguardan, a partir del jueves, la mayor parte de las ventas por el Día del Niño

Fotos EXPECTATIVA. "Recién iniciamos la semana y no hay aún movimiento vinculado a las ventas, pero sí hay ofertas".

15/08/2017 -

Mientras el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij), Matías Furio, afirmó que desde el sector "esperamos que el ticket promedio continúe en la senda de los $300" para el Día del Niño y explicó que "cuando hay momentos económicos de turbulencia la gente se cuida más", a nivel local, desde la Cámara de Comercio e Industria (CCI) esperan que la demanda más fuerte de juguetes se vuelque a los locales comerciales a partir del jueves, a la par que pidieron mayor control del comercio ilegal.

A nivel nacional, el sector dio a conocer que en la segunda quincena de julio comenzó a percibirse un incremento en las ventas del orden del 8% interanual en ese mes, lo que le permite inferir, a la industria, un buen desempeño para la celebración del Día del Niño.

Furio afirmó que "tenemos esperanza en que va a ser un buen Día del Niño", dado que "la industria se ubicó 5 por ciento arriba respecto del año pasado en unidades", no obstante destacó que al sector le implica "un gran esfuerzo desarrollarlo".

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria local (CCI) Miguel Siufi, apuntó que "todavía no hay una gran respuesta, la gente deja para comprar a último momento. Recién estamos iniciando la semana y creo que no hay aún movimiento vinculado a las ventas, aunque lo que hay son ofertas por el Día del Niño, pero la demanda no se ha expresado, no hay compras aún".

Crecimiento de la demanda

Siufi sostuvo que desde su punto de vista, "la gran demanda va a empezar a ocurrir desde el miércoles y se va a concentrar entre jueves y viernes hasta eldomingo, pero por ahora hay expectativas nada más, el comercio se está preparando para eso".

En este sentido, se mostro esperanzado en la posibilidad de ventas y en que el municipio ha desplegado un accionar importante hacia los manteros. "El municipio ha habilitado que vayan al pasaje Castro por dos días y durante los dos últimos días. La idea es que no estén en la peatonal y que vayan al pasaje Castro para evitar desorden en el tránsito, una cuestión vial".

El dirigente, destacó además que recibieron un respaldo importante en cuanto al abordaje de la problemática de la venta ilegal en las ‘saladas’. "Vemos un desarrollo favorable, vemos que hay un eco favorable desde el sector provincial, hemos tenido reuniones con diferentes funcionarios interesados en el tema y van a estudiar la situación", indicó.