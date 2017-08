Suspendieron por razones de salud el juicio a María Julia Alsogaray por irregularidades en liquidación de Entel

15/08/2017 -

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 suspendió por razones médicas el juicio contra María Julia Alsogaray por irregularidades en la liquidación de Entel en la década del 90, aunque avanzará el proceso contra el resto de los imputados.

La decisión fue adoptada el jueves pasado por el tribunal, dos días después de que la ex funcionaria menemista fuera internada de urgencia, en estado delicado en la clínica Los Arcos (Palermo), a raíz de una hemorragia digestiva.

La ex interventora de Entel está imputada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, a raíz del presunto pago ilegítimo de una deuda a la empresa Meller SA durante la liquidación de la firma. Meller era la empresa que se ocupaba de la publicación de la guía telefónica y reclamaba una deuda millonaria por su trabajo durante los años 1988, 1989 y 1990 y la ex ministra se las reconoció aunque el entonces gerente de Asuntos Legales de la ex Entel, Gustavo Cresta, se opuso a ratificar la resolución.

Los restantes imputados son los hermanos Sergio y Gustavo Meller, los ex gerentes de Asuntos Legales de Entel Gustavo Daneri y Gustavo Cresta, y la ex integrante del Tribunal Arbitra Yolanda Eggink.