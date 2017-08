Caras nuevas para otro ciclo

Fotos DESAFÍOS. Emanuel Romero, Alexis Ferrero, Diego Bucci y César Taborda llegaron con la ilusión de hacer una gran temporada en Central y ascender.

La renovación llegó a Central Córdoba. A los arribos de Alexis Ferrero y Emanuel Romero, ayer se confirmaron la de otros cuatro refuerzos: César Taborda (arquero proveniente de San Martín de Tucumán), Diego Bucci (volante, San Martín) y Pablo Ortega (delantero, Talleres de Córdoba) llegaron a nuestra provincia y, junto con Ferrero y Romero, se calzaron la camiseta ferroviaria para las fotos y hablaron como flamantes jugadores del club.

El otro refuerzo confirmado ayer, que hasta anoche no había llegado a Santiago del Estero, es el defensor Oscar Sáinz, de último paso por Ferro carril Oeste, en la B Nacional.

Se espera que Sáinz pueda estar junto con sus flamantes compañeros hoy a las 10, para la primera práctica de este nuevo ciclo de Gustavo Coleoni como entrenador, en el campo de juego del estadio Alfredo Terrera.

Declaraciones

"He tenido una charla con el entrenador de la parte futbolística, de lo que pretende y la idea que tiene para este nuevo proceso. Con el correr de los días y entrenamientos intensificaremos ese ida y vuelta para conocerlo, no solamente yo si no también mis compañeros, ya que varios van a ser nuevos y así poder conocer mejor la idea de juego que tiene", comenzó diciendo Ferrero, en diálogo con EL LIBERAL.

El defensor será el capitán de este ciclo, aunque dijo que "eso todavía no lo sé, hablamos algunas cuestiones del equipo y después se verá. Si me toca serlo, lo trataré de hacer de la mejor manera. Ser capitán o no, no quita responsabilidades dentro de la cancha, al contrario las suma".

El ex River ascendió con San Martín y espera repetirlo en Central. "Lo principal es el compromiso. Sabemos que para la gente el resultado es importante, pero para mi punto de vista es una consecuencia. Entonces si ponemos todo el énfasis en el trabajo diario, con mucha dedicación y compromiso, el objetivo se puede lograr", concluyó.

En tanto, el arquero Taborda dijo: "Ya conocía al club de haberlo enfrentado el año pasado con San Martín y me llevé una buena sensación del público. El proyecto del que me habló el técnico y los jugadores que se están incorporando, a los que conozco y que sé de sus cualidades, son cosas que me sedujeron y me motivaron a llegar acá".

"Es el club más grande de la provincia, uno de los más grandes del interior. No se merecía el descenso pero eso ya pasó, la nueva meta de todos es volver a la B Nacional", agregó.

Por último, encontró similitudes con el Santo y el Ferro. "Por la convocatoria, por esa presión linda, que todo jugador quiere jugar con 20 mil personas, en ese aspecto son parecidos. De adentro todavía no lo conozco a este club", señaló.

Diego Bucci ya fue dirigido por Coleoni en Santamarina y por eso no dudó en venir. "Se hizo fácil decidirlo cuando recibí el llamado del entrenador, conociéndolo a él y hablando mucho con los chicos que estuvieron la temporada pasada, uno sabe lo que representa el desafío de buscar un ascenso y quedar en la historia del club otra vez", manifestó el volante.

"Cuando uno arma un plantel nuevo, que nosotros tengamos una relación de año y medio o más es importante para acortar tiempos para todo. Tenemos una relación de amistad y en todo el viaje hablamos de este desafío y de que puede ser un gran año para nosotros".

Sobre sus características, dijo: "El entrenador ya me conoce, intento ser un jugador claro tanto cuando juego por la izquierda como de doble cinco. Trato de darle buen destino a la pelota, buscar sociedades y tengo experiencia para manejar los tiempos".

"Al equipo le voy a poder aportar recuperación en el medio, equilibrio, tratar de sacar la pelota limpia del fondo para que llegue rápido a los creadores del equipo", dijo a su turno Emanuel Romero.

"Me siento muy contento de que la gente de acá haya confiado en mí para venir y poder lograr los objetivos que tiene el club que seguramente van a ser los más altos. Central Córdoba es un grande del NOA y eso también me sedujo para venir acá", completó.

Finalmente, habló Ortega: "Estoy muy contento por esta oportunidad, este desafío, espero poder estar a la altura y demostrar dentro de la cancha por qué me llamaron. Me considero un jugador desequilibrante, hice varias funciones en la parte ofensiva de los dos lados, también lo hice de volante, pero mi fuerte es el uno contra uno. Sé que también hay que dar una mano en el equipo a la hora de la recuperación".

"Me llamó mi representante, después el técnico y me dio confianza para venir acá, a uno lo motiva para sentirse útil", añadió.