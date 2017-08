A "Poroto" le dolió la separación

15/08/2017 -

Fabián "Poroto" Cubero se animó a participar en el sketch de la empleada pública junto a Antonio Gasalla y Susana Giménez, en el programa de la diva. Y fue quizás unas de las partcipaciones más largas en este segmento.

Duró poco más de media hora, tiempo en el que el futbolista habló largo y tendido sobre cómo vivió la separación con Nicole Neumann (que ya había estado hace unas semanas en el mismo espacio ).

Decididos a ir al hueso del asunto, tanto Gasalla como Susana abrieron fuego rápidamente y le preguntaron si estaba en pareja, pero Cubero dijo que no, que de momento está solo y se refirió a esta nueva etapa de su vida: "Al principio es más difícil, pero ahora estoy más relajado".

También confirmó que esa separación fue un proceso que había comenzado hace bastante tiempo. Y coincidió con lo que dijera su ex mujer, al resaltar cuál es su prioridad: "Lo más importante es que las nenas estén bien".

Cubero aprovechó también el espacio para desmentir rumores que lo vinculaban a Barbie Vélez, y dijo que no está ni con ella ni con nadie y, aunque no está en pareja, sí reconoció que le gustaría volver a casarse: "Yo soy muy familiar".

Durante la entrevista hicieron un repaso por su historia sentimental con Nicole, cuando la conoció en una sesión de fotos, y quedó "impresionado". "Con Nicole nos llevamos bárbaro", dijo sobre su relación actual con la modelo. Pero reveló que hacía un año que la situación no andaba bien con Nicole: "Fue un golpe duro, uno no puede contra los sentimientos. A mí me dolió mucho. Jamás le fui infiel, yo lo tomo como si fuera también una traición hacia mis hijas".