El actor Felipe Colombo ahora incursiona en la radio

15/08/2017 -

El actor mexicano Felipe Colombo, quien se instaló en la Argentina durante su adolescencia, eligió un nuevo camino más allá de ser conocido por todos por su paso en programas de televisión juveniles.

Ahora empezó una carrera en la radio, medio en el que los actores antes participaban como invitados, pero que en los tiempos que corren se ha transformado en un recurso laboral más.

"No soy conductor en realidad, conduzco en la radio sin ser conductor. Me estoy convirtiendo en eso. Era algo que quise hacer siempre y con proyectos concretos hace un par de años. Tiene que ver con la música, con hablar, que me encanta, y un poco con la actuación, de hecho en el programa hacemos clases de actuación", dijo en Diarioshow.

Los intérpretes transformados en conductores también tiene que ver con la coyuntura: "Falta laburo hoy. Pero en distintas etapas de mi vida como actor y como hijo de actores me ha pasado. En épocas en que las crisis son más amplias, pasa ahora en todo el mundo, es más difícil que te paguen por actuar".