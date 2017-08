Müller admitió que pasó momentos desagradables en el show de Tinelli

15/08/2017 -

Alejandro Müller hizo su descargo contra el Bailando 2017 a poco de haber quedado eliminado junto con su joven novia el ritmo "Salsa de a tres".

"Fue una experiencia extraña para mí participar del Bailando, hubo momentos desagradables", dijo el actor en Agarrate Catalina, el ciclo de La Once Diez.

"A mí no me influye que me digan algo sobre mi belleza, pero a veces me parece innecesario el desprecio", agregó.

Sobre las críticas recibidas de Yanina Latorre, que lo trató de "feo", Müller indicó: "Siempre fui bastante seguro conmigo mismo, yo me veo bien y atractivo".

Roxana, la novia del actor, terminó molesta con Ángel De Brito por las críticas que les regaló el jurado.