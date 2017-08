Adrián Suar: "Trato de evitar los escándalos"

Fotos Suar aseguró que, más allá de la pelea mediática, le tiene un cariño enorme a Araceli González.

15/08/2017 -

Adrián Suar (49) habló en profundidad sobre las declaraciones que realizó Araceli González (50) en Intrusos, molesta por los dichos que el protagonista de la película "El fútbol o yo" tuvo en una entrevista. Lo hizo sentado en el living de Susana Giménez.

"Trato de evitar los escándalos, no me gusta, no soy mediático. La verdad, si lo que dije ofendió, pido disculpas. Me preguntaron cómo es el vínculo con Ara y no tengo vínculo, pero no es algo malo. Con Gri (Griselda Siciliani) sí porque nos separamos hace poco y la siento como familia. Me pasó lo mismo con Ara en los primeros años que me separé", explicó Adrián.

Luego, se explayó: "Cuando uno se separa los años van desarmando eso, sobre todo porque ella armó una nueva familia y entonces la relación se va diluyendo. Ella encontró el amor de su vida, no tengo ninguna duda", haciendo referencia a la nueva vida de Araceli junto a Fabián Mazzei.

Calmando las aguas, Suar dijo: "Tengo un recuerdo muy lindo de ella. Si bien ahora realmente no tengo relación, le tengo un cariño enorme porque tuve un hijo hermoso como es Tomás con ella y fui feliz muchos años. Aprendí con ella varias cosas: que hay que saber separarse, cosa que yo no sabía. Uno vive romances y momentos hermosos que duran un tiempo, a veces eso se prolonga y duró dos o tres años años más por la cantidad de gente que no se sabe separar a tiempo, o por amor, o por no estar bien. Me di cuenta después de mucho tiempo de que no éramos felices. Vivimos un enorme momento de felicidad durante muchos años. Además, salí con la chica más linda del universo", señaló con un elogio para Araceli.

Respecto a su situación sentimental, dijo que está "bien", pero que a veces se siente "solo". Y contó: "Estoy muy tranquilo. Me encantan las mujeres, pero estoy tranquilo, en un momento de mi vida en el que el sistema se va reacomodando".

Además, aseguró que si se vuelve a enamorar, tendría "tres hijas más": "Si tenés buen vínculo con una mujer como el que tuve con Gri, por supuesto, cómo no voy a volver a tener una relación. Son cosas de la vida, es así. Podría tener tres hijas más y que Toto quede como el rey", admitió.

Por otro lado, cuando estaba hablando de la incursión en la actuación de su hijo, Toto, y notó que Susana Giménez no sabía que había sido de la mano del programa "Fanny, la fan", que se emitía por Telefé, el productor sorprendió cuando entre risas le dijo: "¿Sos boluda, Su?".