Arana se enojó con Pepe Monje porque no lo saludó

15/08/2017 -

Mientras Araceli González no logra mantener la calma, enfrentada a su ex, Adrián Suar, ahora su compañero en "Los puentes de Madison" también arregla cuentas con Pepe Monje. Sucede que "Justo en lo mejor de mi vida" pasó a una sala de La Plaza, en la previa a la obra de Arana- González, y al parecer Monje no tuvo la cortesía de saludar a Facundo, porque Arana lo encaró: "¿Tenés algún problema conmigo? Decime y lo hablamos". Aclararon el desencuentro.