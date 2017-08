Ponen en duda la continuidad de Fátima Florez en el ciclo de Susana

Fotos Fátima ya había superado un momento de tensión con Antonio Gasalla.

La incorporación de Fátima Florez al ciclo de Susana Giménez tenía como objetivo sumar humor y un aire fresco al histórico ciclo de la diva, pero la participación de la cómica derivó en polémicas.

Primero, Fátima se vio envuelta en un conflicto con Antonio Gasalla, quien pidió que ella no participe del sketch de la empleada pública junto a él y Susana. Después de que Florez contara su malestar, sus participaciones se vieron reducidas y postergadas.

El último domingo, la ausencia de Fátima en el programa de Susana no pasó inadvertida y ayer en Intrusos contaron qué pasó.

Marina Calabró reveló las versiones del "faltazo": "Nos cuentan que hasta el jueves le decían a Fátima ‘bancá, ya vamos a definir qué vas a hacer’. Pero el jueves un productor la llamó para decirle que no la iban a necesitar este domingo. El marido de ella, Norberto, me dijo ‘todo normal, no la convocaron por esta vez’. Desde la producción me dicen que no daba para el humor porque era una noche de elecciones y las notas no daban para la risa.

Pero, según la periodista, Florez no se tomó nada bien la noticia.