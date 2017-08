Preocupación por el descontrol de los adolescentes en la plaza Libertad

Fotos ENCUENTRO. Los jóvenes pertenecen a distintas instituciones educativas, barrios y grupos.

15/08/2017 -

Este viernes, integrantes de la Asociación Civil "Proyecto Padres" saldrán a la plaza Libertad con el objetivo de actuar con medidas preventivas, en el descontrol juvenil ocasionado por los adolescentes de toda la ciudad, que se reúnen en dicho espacio, como una tradición, con la excusa de compartir un grato momento. Sin embargo, aseguran que se tratan de "tribus urbanas" integradas por jóvenes de distintos colegios y grupos, quienes se dan cita cada viernes, después de las 19, en el espacio público y generan disturbios que atentan contra su propia vida y de los transeúntes.

"Estamos muy preocupados por lo que cada viernes podemos ver todos en la plaza Libertad, porque no se trata de jóvenes que se juntan a pasar un buen rato, sino que hay mucho más detrás de esa convocatoria semanal. Corren drogas, alcohol... hay mucho descontrol. Por eso este viernes también saldremos a vigilar y hacer controles en la zona. En este tipo de operativo siempre contamos con la adhesión del personal de la Seccional Primera y de la División Prevención contra el Alcoholismo de la Policía de la Provincia", adelantó Marcelo Arambuena, titular de Proyecto Padres, quien además pedirá la colaboración del personal de la Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital.

Qué buscan los chicos

Más adelante definió a estas "tribus urbanas", como un grupo de jóvenes que buscan un lugar al cual pertenecer.

"Son chicos con falta de identidad que buscan pertenecer a un grupo. Son jóvenes que no tienen un proyecto de vida claro, y se encuentran con sus pares, buscando un lugar de pertenencia. Vemos chicos de distintos barrios que no han terminado la secundaria; otro grupo de chicos que tienen problemas de adicciones; otro grupo, con otra problemática. Es una realidad que no solo se ve en la plaza Libertad, sino también en los barrios. Se juntan muchos jóvenes y consumen alcohol, drogas y originan así un descontrol que muchas veces se hace imposible de manejar. Después, esta situación puede terminar sin inconvenientes, o pueden desembocar en el delito juvenil, por ejemplo, o a otro tipo de males que hoy vivimos en la sociedad", sentenció Arambuena.

Compromiso

Finalmente pidió apoyo integral para evitar que la "moda" siga explayándose en la "Madre de Ciudades", e instó a los padres a tomar un mayor compromiso sobre los jóvenes.

"Debemos pedir a la familia que se ocupe de estos jóvenes para que encuentren un proyecto de vida. Necesitamos estar con los jóvenes, se necesita un compromiso de la familia en primer lugar, y luego de las instituciones y del estado, para lograr que estos chicos no tengan la necesidad de agruparse para sentirse que pertenecen a un grupo de la comunidad", pidió el referente de Proyecto Padres.