CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Agosto 2017
A LAS 00.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO.
Por El Liberal
16/08/2017 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINION
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSÙE Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.35 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÀN
00.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
02.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIEN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ANIMALANDIA
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
08.52 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.04 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN
DE LOS COCODRILOS
10.51 LOCOS POR LAS NUECES
12.35 SOMOS MARSHALL
03.14 EL SECRETO DE ADALINE
05.26 MUY PARECIDO AL AMOR
07.37 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
10.00 EL SECRETO DE ADALINE
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 MOONWALKER
11.03 JIMI HENDRIX
12.58 SUBAN EL VOLUMEN
14.52 ALTA FIDELIDAD
16.56 PEARL HARBOR
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 ESCAPE DE NUEVA YORK
22.50 TIEMPOS DE GLORIA
TNT
08.33 RALPH, EL DEMOLEDOR
10.26 GOLPE Y FUGA
12.17 RÁPIDO Y FURIOSO
14.19 RÁPIDOS Y FURIOSOS
16.23 RATATOUILLE
18.28 MAL EJEMPLO
20.22 GRAVEDAD
22.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
23.56 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
SPACE
09.49 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
12.37 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
15.26 MAXIMUM CONVICTION
17.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
19.13 EMPERADOR
21.19 STALINGRAD
CINECANAL
09.00 ALÍ BABA Y LOS 40 LADRONES
10.20 UN FUNERAL DE MUERTE
12.05 SUPERESTRELLA
13.40 ENEMIGO MÍO
15.40 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE
LOS CAÍDOS
18.20 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS
20.00 BIG EYES
22.00 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO
SONY
09.30 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
14.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
17.00 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
22.00 BEYOND THE TANK
23.00 BEYOND THE TANK
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL
ROLÓN.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO”
CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”,
“CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,
“DEMI” E INVITADOS.
LA CASA DE CARLOS
CARABAJAL
(ALBERDI 1345, LA BANDA)
+VIERNES 18, A LAS 22 SE REALIZARÁ
LA PEÑA “LA CHACARERA” CON
ROXANA CARABAJAL, LOS LUGONES,
DÚO PERFIL, LA REPERCUTA, ULTRAVIOLETA
Y HUAHI BASUALDO.
+DOMINGO 20, A PARTIR DE LAS 22,
“REINA CHACARERA” CON MULLIERIS,
LA REPERCUTA, PAULA SUÁREZ,
SOMBRAS DE LA TRIBU, HUAHUI BASUALDO
Y GRETEL TOLOZA, CONSTANZA
LÓPEZ QUERALT, CLAUDIA
SILVETTI Y ANTEONELLA GUERRIERO,
MARTINA ULRICH. INVITADOS
ESPECIALES: HOMERO Y PABLO CARABAJAL.
SITXO (BELGRANO sur 1992)
+DOMINGO 20, A LAS 22.30, “LOS
SUÁREZ” SANTIAGO, CHINGOLO Y
PAULA. INVITADO ESPECIAL: MIGUI
CÁCERES.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO
3(3D): HOY- 16:00 (Cast) 17:55
TRASFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO (3D): CIENCIA
FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY - 19:50 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D): TERROR (+ 13 años)
HOY - 21:00 (Subt)
EMOJI (3D): ANIMACIÓN,
AVENTURA, (ATP)
HOY - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D): DRAMA, CIENCIA
FICCIÓN (+ 13 años)
HOY- 21:00 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 20: 30
(Cast) 22:35 (Cast) 22:15 (Cast)
CARS 3 (2D): ANIMACIÓN,
AVENTURA, (ATP)
HOY - 16:15hs (Cast)
DUNKERQUE (2D): HISTÓRICA,
DRAMA (+ 13 años)
HOY - 18:30 (Cast)
EMOJI (2D): ANIMACIÓN,
AVENTURA, (ATP)
HOY - 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (2D): DRAMA, CIENCIA
FICCIÓN (+ 13 años) HOY - 21:30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 18:15 (TODOS LOS
DÍAS) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3
Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 16:20 (TODOS LOS
DÍAS) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO Apta
13 años
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 16:50 (TODOS LOS
DÍAS) (excepto DOMINGO)
20:30 - (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
ESTRENO
CASTELLANO 3D 17:20 (TODOS LOS
DÍAS) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/
LEYENDA ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:50 (excepto
DOMINGO)
21030 - 23:05 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: LA GUERRA Apta 13
años con reserva
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS
LOS DIAS) CASTELLANO 3D 19:20
(TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65