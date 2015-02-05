CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Agosto 2017

A LAS 00.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO.

16/08/2017 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINION

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSÙE Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.35 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÀN

00.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

02.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIEN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ANIMALANDIA

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

08.52 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.04 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN

DE LOS COCODRILOS

10.51 LOCOS POR LAS NUECES

12.35 SOMOS MARSHALL

03.14 EL SECRETO DE ADALINE

05.26 MUY PARECIDO AL AMOR

07.37 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

10.00 EL SECRETO DE ADALINE

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 MOONWALKER

11.03 JIMI HENDRIX

12.58 SUBAN EL VOLUMEN

14.52 ALTA FIDELIDAD

16.56 PEARL HARBOR

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.35 LA NIÑERA

21.00 ESCAPE DE NUEVA YORK

22.50 TIEMPOS DE GLORIA

TNT

08.33 RALPH, EL DEMOLEDOR

10.26 GOLPE Y FUGA

12.17 RÁPIDO Y FURIOSO

14.19 RÁPIDOS Y FURIOSOS

16.23 RATATOUILLE

18.28 MAL EJEMPLO

20.22 GRAVEDAD

22.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

23.56 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

SPACE

09.49 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

12.37 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

15.26 MAXIMUM CONVICTION

17.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

19.13 EMPERADOR

21.19 STALINGRAD

CINECANAL

09.00 ALÍ BABA Y LOS 40 LADRONES

10.20 UN FUNERAL DE MUERTE

12.05 SUPERESTRELLA

13.40 ENEMIGO MÍO

15.40 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

18.20 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS

20.00 BIG EYES

22.00 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO

SONY

09.30 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

14.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

17.00 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

22.00 BEYOND THE TANK

23.00 BEYOND THE TANK

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL

ROLÓN.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO”

CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”,

“CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,

“DEMI” E INVITADOS.

LA CASA DE CARLOS

CARABAJAL

(ALBERDI 1345, LA BANDA)

+VIERNES 18, A LAS 22 SE REALIZARÁ

LA PEÑA “LA CHACARERA” CON

ROXANA CARABAJAL, LOS LUGONES,

DÚO PERFIL, LA REPERCUTA, ULTRAVIOLETA

Y HUAHI BASUALDO.

+DOMINGO 20, A PARTIR DE LAS 22,

“REINA CHACARERA” CON MULLIERIS,

LA REPERCUTA, PAULA SUÁREZ,

SOMBRAS DE LA TRIBU, HUAHUI BASUALDO

Y GRETEL TOLOZA, CONSTANZA

LÓPEZ QUERALT, CLAUDIA

SILVETTI Y ANTEONELLA GUERRIERO,

MARTINA ULRICH. INVITADOS

ESPECIALES: HOMERO Y PABLO CARABAJAL.

SITXO (BELGRANO sur 1992)

+DOMINGO 20, A LAS 22.30, “LOS

SUÁREZ” SANTIAGO, CHINGOLO Y

PAULA. INVITADO ESPECIAL: MIGUI

CÁCERES.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO

3(3D): HOY- 16:00 (Cast) 17:55

TRASFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO (3D): CIENCIA

FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY - 19:50 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ

(2D): TERROR (+ 13 años)

HOY - 21:00 (Subt)

EMOJI (3D): ANIMACIÓN,

AVENTURA, (ATP)

HOY - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D): DRAMA, CIENCIA

FICCIÓN (+ 13 años)

HOY- 21:00 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 20: 30

(Cast) 22:35 (Cast) 22:15 (Cast)

CARS 3 (2D): ANIMACIÓN,

AVENTURA, (ATP)

HOY - 16:15hs (Cast)

DUNKERQUE (2D): HISTÓRICA,

DRAMA (+ 13 años)

HOY - 18:30 (Cast)

EMOJI (2D): ANIMACIÓN,

AVENTURA, (ATP)

HOY - 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (2D): DRAMA, CIENCIA

FICCIÓN (+ 13 años) HOY - 21:30 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 18:15 (TODOS LOS

DÍAS) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3

Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 16:20 (TODOS LOS

DÍAS) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO Apta

13 años

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 16:50 (TODOS LOS

DÍAS) (excepto DOMINGO)

20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

ESTRENO

CASTELLANO 3D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/

LEYENDA ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:50 (excepto

DOMINGO)

21030 - 23:05 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: LA GUERRA Apta 13

años con reserva

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS

LOS DIAS) CASTELLANO 3D 19:20

(TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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