Jornada en homenaje al Día del Niño en el Poli

16/08/2017 - La escuela de atletismo infantil Las Gacelitas homenajeará a los niños este sábado con un interesante encuentro que será la antesala de la prueba atlética de 10 kilómetros, con circuito a definir y con largada y llegada en el Polideportivo Provincial. Las inscripciones ya están abiertas y tanto los atletas infantiles como los mayores podrán registrarlas a través de la página de la escuelita en facebook donde se deberá constar los datos personales. El valor para anotarse es de 100 pesos, con la novedad de que el papá o la mamá que fuera a acompañar con un disfraz a su hijo para participar de las pruebas, tendrá un descuento especial del 30%. También habrá un premio especial para el portador del mejor disfraz. L as categorías para la carrera de los 10 kilómetros serán las siguientes: menores de 15 a16 años, Juveniles de 17 a 19 años; Mayores “A” de 20 a 24 años; Mayores B de 25 a 29 años; Mayores C de 30 a 34 años; Preveteranos de 35 a 39 años; Vet. A de 40 a 44 años; Vet. B de 45 a 49 años; Vet. C de 50 a 54 años; Vet. D de 55 a 59 años; Vet. E de 60 a 64 años y Vet. F de 65 en adelante. Para los niños habrá pruebas en las diferentes especialidades del atletismo en pista.