El juvenil Bader dio el golpe en la “Doble Colonia Pinto Beltrán”

16/08/2017 - El pedalista juvenil santiagueño Juan Bader, ganó la competencia realizada el pasado sábado en la Ruta 1 denominada la “Doble Colonia Pinto Beltrán”, con partida y llegada en empalme del barrio Mishqui Mayu. El mismo contó con un pelotón importante. La cita tuvo equipos de Santiago; Las Termas de Río Hondo y la provincia de Catamarca. Bader, satisfecho por su triunfo, relató sus vivencias tras un comienzo movido. “Con ataques y contraataques, logramos quedar ocho competidores en un pelotón de fuga a casi diez kilómetros de la largada y desde ahí, se trabajó para llegar con una diferencia considerable sobre el resto del pelotón. Tuvimos que soportar los ataques en los últimos kilómetros, de los equipos que iban en la fuga. Así, se tuvo que definir todo en el sprint final y fue todo muy cerrado. Se le ganó a gente experimentada. Eso me deja satisfecho y me motiva a seguir trabajando para futuras competencias”, aseguró Juan Bader. Luego, el ciclista santiagueño aseveró: “Permítanme dedicarles y agradecerles a Marcelo Sández y su esposa Lidia Villalba, por el aguante que me hacen y la gente que me brindó un aplauso, amigos del ciclismo y circunstanciales adversarios que me mostraron su aprecio”, cerró, tras la destacada competencia del fin de semana pasado en la provincia