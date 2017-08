Los chicos de Santiago Lawn Tennis club ganaron los Judepro e irán a Mar del Plata

16/08/2017 - El Santiago LT se proclamó campeón de los Juegos Deportivos Provinciales (Judepro) de rugby, en la división M16 y que se desarrolló el pasado fin de semana en las instalaciones de Old Lions Rugby Club con la presencia de 11 equipos de diferentes puntos de la provincia y la organización de la Unión Santiagueña de Rugby. Con este título, los chicos de Lawn Tennis se ganaron el derecho a representar a Santiago del Estero en los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán en octubre próximo en Mar del Plata. En la final, los del parque Aguirre derrotaron a Old Lions, en tanto que en semifinales habían vencido a Santiago Rugby y el León dejó en el camino a Caraguay de Nueva Esperanza. Del certamen tomaron parte dos equipos de Old Lions, dos de Santiago Lawn Tennis, Santiago Rugby, Olímpico de La Banda, La Cañada de Ojo de Agua, Pinto, Caraguay de Nueva Esperanza, Brea Pozo y Tintina. El certamen también sirvió para continuar con el desarrollo del rugby juvenil en el interior de la provincia.