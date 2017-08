Ana Lucía Rodríguez jugará el Sudamericano con la selección nacional

16/08/2017 -

La santiagueña Ana Lucía Rodríguez, de apenas 14 años, fue convocada a la selección nacional de softbol Sub 15 femenino y se dará el gusto de jugar con las mejores de la categoría en el país. La jovencita será parte del plantel albiceleste que par ticipará en septiembre próximo del Campeonato Sudamericano de la especialidad en la ciudad de Trujillo, Perú. A n a L u c í a R o d r í - guez se mostró feliz por la convocatoria, junto a otras 16 chicas de plantel nacional, luego de una ardua y difícil selección en un proceso que arrancó a principios de año. En su visita a la Redacción de EL LIBERAL, Ana expresó: “La verdad que me puso contenta la convocatoria para poder vestir la camiseta de la selección en un torneo internacional (se jugará del 2 al 10 de septiembre). Iniciamos un proceso de concentraciones desde comienzo de año en diferentes escenarios, y bueno, por suerte pude quedar entre las 17 del plantel argentino”, indicó Ana con una sonrisa. La jugadora de Círculo Softbol Club señaló que pudo alcanzar este objetivo luego de un esfuerzo importante. “Se formó un buen grupo humano en el equipo argentino, pero debí trabajar duro en las concentraciones como en casa, bajo la dirección de mi papá, para poder llegar”, destacó la jugadora santiagueña.

Herencia

Daniel, el papá de Lucía, es ex integrante de la selección argentina juvenil, en lo que es una de las familias tradicionales en el softbol santiagueño. La jugadora de 14 años afrontará este gran desafío el mes que viene.