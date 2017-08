FÚNEBRES | 16 de Agosto de 2017

16/08/2017 -

Fallecimientos

- Virginia Ester Mussin de Resnicoff (Chaco)

- Natividad Leiva

- Nilda Emilia Ovejero

- Margarita Acuña





Sepelios Participaciones

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus hijos Carlos y Rubén, sus hijas políticas Alicia y Silvina; sus nietos Rodrigo, Héctor, Claudio, Lourdes, Florencia y Luciana; nietas políticas Perla y Victoria; bisnietos Morena, Paula, Lucía, Benjamín y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en sala nº 1 de calle P. L. Gallo 330 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus hijos, nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín de Sol a las 11 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. nº 1 SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sus hermanos: Santiago Acuña y Rina Regina Díaz Esteve. Tus sobrinos: Marcelo y Gustavo Acuña y sus respectivas familias y Adrian Acuña participan con dolor su fallecimiento.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus sobrinos: Dr. Félix del V. Acuña y Dra. Ana María de Acuña, sus sobrinos nietos Pablo M y Matías G. Acuña participan con dolor su fallecimiento. Rogamos al Señor resignación a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su sobrina Lucía del V. Acuña, sus sobrinos nietos Diego F. Ledesma, Andrés N. Ledesma y Laura Cisneros y Santiago A. Ledesma participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Maga. Acompañamos a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. "Señor ya esta ante Ti. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin ". Sus sobrinos Mary y Oscar Constantinidi y y Sara Ávila. Sus sobrinos nietos Andrea y Mariano Santiago y sus respectivas flias. Marcos, Leandro y Lucas Constantinidi y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el Jardín del Sol.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Walter Perea y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Carlos y ruegan una oración en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. La comisión directiva y asociados de la Asociación Civil 30 de Noviembre participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su tesorero, Sr. Carlos Castro y ruegan una oración en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. José Huarita y familia participa su fallecimiento, acompañan a Carlitos y toda su familia en este momento doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. María Inés, Jaqueline, Viviana, María, Silvia, Teresita, Viviana, Carlitos, Inés, Stefano y Myrian del área de Sueldos de la Dirección Gral. de Informática acompañan a su hijo Carlitos y flia. en estos momentos de dolor.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. "...a pasado de la muerte a la vida eterna..." (Jn. 5,24). Las integrantes del grupo Sagrado Corazón de María de la Acción Católica: Alba de Ávila, Nelly de Basbús, Silvia de Carrascosa, Nora de Gomez, Rosarito de Peña, Zoraida de Rafael y Negrita de Rojo acompañan en el dolor a Niní y ruegan a la Santísima Virgen interceda ante Dios Padre y en mérito por la Sangre derramada de su Hijo Jesús lo conduzca a la vida eterna y dé resignación cristiana a su madre.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Nora Rafael de Jiménez participa con dolor su fallecimiento y acompaña con cariño y en oración a su mamá Niní. Ruega por su paz eterna y el consuelo para su familia.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Su hermana Sara Guallama y sus sobrinos Diego, Sergio, Lucy, Nati, Nico y Carla Palacio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Su sobrino Nicolás Palacio, su esposa Yamila Morales , su hija Maiten participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Su sobrino Sergio Palacio, su esposa Luciana, sus hijos Felipe y Malena participan con dolor su fallecimiento.

HERRERA CONTRERAS, NOEMÍ (Moñy) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 14/8/17|. Su sobrino Julio Francisco Cabrera y Marisa Röttjer junto a sus hijos Juan Francisco, María del Valle y María Candelaria. Despiden con mucho cariño a la querida Moñy y rezan por ella.

HERRERA CONTRERAS, (Moñy) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 14/8/17|. Ana María Quainelle de Alen Lascano participa su fallecimiento y comparte la tristeza de su familia por su partida al Reino de Dios. Ruega una oración en su memoria.

HERRERA CONTRERAS, NOEMÍ (Moñy) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 14/8/17|. Enrique Röttjer, Isabel Navelino e hijos participan su fallecimiento.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus hijos Alberto, Víctor, Beto, Dani, nietos Nico, Melina, Brenda, Ramiro part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9, casas de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermana Petty; sus sobrinos Ferny y Mariano Auatt, sus sobrinas políticas Bettina y Sol, sus sobrinos nietos Felipe, Lorenzo y Juampi, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el Cementerio La Piedad.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus hermanos Dito, Chita, Petty y Very, sus hermanas políticas Nelly y Alejandra y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad, se ruegan oraciones a su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos ". Sus sobrinos Patricia, Hugo, Marcelo y Kike Cura participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Participan su fallecimiento Elena Hallak de Jorge y sus hijos Bachicha, Migui, Katy y Adriana Jorge. amigos de su hijo Tito Cura. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Rogamos al Señor te reciba y te colme de bendiciones.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Leila, Nadua, Norma, Carlos y Dominga Auat y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Los amigos de sus hijos y demás familiares acompañan en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria. Héctor Banco y flia.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Lidia Correa de Vázquez, sus hijos Chichi, Negro, Magali, Pila, Eugenia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

MUSSIN DE RESNICOF, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi -Chaco el 13/8/17|. Tito Sarquiz, su Sra. Mabel Herrera y sus hijos Jose, Miguel y Viviana participan su fallecimiento.

MUSSIN DE RESNICOF, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi -Chaco el 13/8/17|. Migui, Cristina y sus hijos Andrea, Germán, Eugenia participan del fallecimiento de la mamá de nuestra amiga, Nora, y nietos Mavi y Gonzalo, Mauricio, Lucia.

MUSSIN DE RESNICOF, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi -Chaco el 13/8/17|. Los compañeros de sus nietos Mauricio, Mavi Ibarra y su nieto político Gonzalo Villa de las empresas Mijovi SRL y Safico SA participan de su fallecimiento.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermano Héctor, sus hijos Ana, Analía y Nene; sus hijos políticos Claudia y Julio; nietos y bisnietos participan su fallecimiento.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermano Rubén, tu cuñada Mirta, tus sobrinos Daniel y Marcela, Facundo y Sheila, tus sobrinos nietos Luis María, Matías y Thiago Ovejero, Esther, Yohana y demás fliares. Participan con mucho pesar su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus hermanos José Rubén, Héctor Raúl, sobrinos, sobr. pol. y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermana política Esmeralda Bonahora Vda. de Ovejero, sus hijos Cristina y Patrick, Silvia y Roberto; nietos Paul y Alejandra; Mark y Amanda y su bisnieta Sophia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus sobrinos nietos Emilio, Fernanda, Milo y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Tía te voy a extrañar. Su sobrina que nunca te olvidara Yoly Barraza participa con profundo dolor su fallecimiento.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus sobrinos Marcelo Barraza, Agustín, Benjamín, Gonzalo y Tiziano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Nunca te olvidaremos, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos Ramón Barraza, Gloria de Barraza,sus sobrinos nietos Marianela, Sergio y Francisco, participan con inmenso dolor su fallecimiento.

RUIZ SORIA DE PINEDA, FLORA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Ing. Jorge Newbery acompaña en el dolor a la Prof. Raquel Pineda, ante la pérdida de su madre. Dios la tenga en su gloria, pronta resignación para toda la familia.

WONNENBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Señor te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Su hermano Carlos, su hermana política Aurora, sus hijos Carli y Jorge, hija política Ely y su nieto Matías; su amiga Nori Medina participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

Invitación a Misa

ARANDA DE OVEJERO, MARÍA M. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Hoy hace un mes que no estás con nosotros físicamente pero vives cada día cada minuto en nuestros corazones, recuerdos hermosos que pasábamos juntos con nuestras familias. Tu esposo Rubén Ovejero, sus hijos Diego y Exequiel, tu padre, hermanos, cuñados, invitan a la misa que se oficiara en la parroquia Sagrado Corazón hs 20. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVALOS DE GÓMEZ, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/14|. "Hoy se cumplen tres años del día que nuestro Señor decidió que estés a su lado". Seguramente protegiéndonos desde allí, como lo hacías siempre, porque así lo sentimos todos los que somos tu familia, que te extrañamos y te amamos "querida señora, querida mami, querida hermana, amiga querida, nuestra querida Mary; descansa en paz. Su esposo Mario Gómez, su amado hijo Marito Gómez Ávalos, su hermana Cira Ávalos y esposo Luis Mascleff invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San José del Bº Belgrano.

GALVÁN, VÍCTOR REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/16|. Papá, siempre estarás entre nosotros. Su esposa Susana, hijos Silvia, Gustavo y Carla; hijos políticos Ariel, Marcelo y Marcela; nietos Santy, Ely, Guada, Sofía; Priscila, Nico, Francisco y Francesca oficiarán una misa hoy a las 20 en la iglesia Sto. Cristo, para rogar por el descanso de su alma, al cumplirse su primer aniversario de fallecimiento.

NAZAR ARAGÓN, VÍCTOR FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/15|. "Querido Papito", es difícil de escribir en unas líneas lo que siento, porque ya no estás en cuerpo. Pero hoy tu espíritu está con nosotros, conmigo. Te siento en mi corazón, vives en él, y así será eternamente, no quiero llorarte porque te amo. Porque solamente se fue una parte de ti, la que yo podía tocar... Cerrando los ojos puedo acariciar tu alma, y recordarte como eras... "te extraño papá". Su hija Gabina Nazar invita a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa a celebrarse hoy el miércoles 16 a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Querida: gracias por tu servicio y apostolado que hiciste en la Capilla San Luis Gonzaga, tu voz dulce y celestial alegraba a nuestras misas. Hoy en el 9no día del encuentro con nuestro Papito Dios, tus hermanas que te amamos Kuky Romano, Margarita Lescano y Gringa Falcione de Lucio participamos la misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, hoy a las 20.30 hs..

VÉLIZ DE ANZANI, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/16|. Madre querida, hace un año nos dejaste un dolor profundo, dedicaste tu vida para nosotros, con tus manos abiertas y generosas. Te recordamos todos los días, por eso nuestros corazones no dejan de llorar. Sus hijos Sandra y Gustavo; tu nuera Chini Paz, tus amados nietos Antonella, Matías y Gianfranco Revainera invitan a la misa a las 20 en la iglesia Sto. Cristo, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Por la locura que sentía por el fútbol mi hijo especial llegué a conocerlo como dirigente de Unión Santiago. Excelente persona, por eso el Padre del cielo lo llamó a su lado donde todo es luz y alegría. Mi Claudio se adelantó y no dudo que a su llegada al cielo lo saludó como lo hizo aquí. Era un apasionado por el fútbol y con todo y toda los que se relacionaban con el deporte. Sr. José que su alma descanse en el Señor. Pido para su flia. pronta resignación, especialmente para su hno. Carlos y Sra. compañeros de trabajo y Gringa empleada del IOSEP. Lucía Serrano.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Unidas por una firme y auténtica vocación docente, volcamos nuestro accionar, en la cálida y acogedora Escuela Nº 677. La labor conjunta de sus excelentes maestras, entre las que estaban, Hilda Beatriz Giménez, Nelly Velázquez, María S. Valdéz, Frida G. de Juárez, Margarita N. de Bravo y otras, desarrollaron en cada una de ellas, sentimientos perdurables de colaboración y amistad. Por eso hoy que nuestro Dios y Señor, otorgó a Hilda el descanso reparador llevando a su alma a la gloria celestial, sus ex compañeras le hacemos llegar sentidas oraciones, junto a la seguridad de nuestros cariñosos e imborrables recuerdos.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. " Mi confianza esta puesta en ti Señor, hágase tu voluntad " Gringa Gómez, José Santos, sus hijos María Verónica, José María, Rodrigo José, Ramiro José y sus respectivas familias participan con dolor la partida de la " dulce señorita Hilda " tan unida a los recuerdos mas profundos, lejanos, agradables de esta familia. Permanecerá en nuestro corazón por siempre y merecerá una oración por su eterno descanso.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. "Que Dios te dé en el cielo todo lo que sembraste en la tierra y resignación para tus seres queridos". Tu amiga Ana Lucia Volpatti, Bonifacio Medina y toda su familia lamentan tu partida. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. La comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior "Dr. José B. Gorostiaga" de la ciudad de La Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento del alumno de comercial nocturno de nuestro establecimiento, ruega oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Los supervisores escolares jubilados acompañan a la compañera y amiga Graciela Vidarte de Silva por la pérdida de su hijo y ruegan, en el día de la Ascensión de la Virgen María para que la colme de bendiciones y la fortalezcan ante este nuevo dolor. Elevamos plegarias en su memoria.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Los Angeles del Cielo te llevaron con alegría al encuentro del Señor". Descansa en sus brazos Huguito. Tus vecinos: Olga Montenegro de Gonzalez y Alba Pesci de Torressi siempre te recordarán y rogarán por el consuelo de tus familiares.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Como un pájaro alzaste tu vuelo y fuiste al encuentro del Señor. Los momentos compartidos permanecerán por siempre en nuestros corazones". Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos de la Escuela Nº 375 "Mercedes S. de Irurzun" del Bº Dorrego, participan con inmensa tristeza la partida a la Casa Celestial de nuestro colega Prof. Hugo Silva, acompañan a su familia en este doloroso momento. "Que brille para ti la luz eterna que no tiene fin".

Invitación a Misa

----------------------------------------

BARRAZA, JUAN CARLOS (CHINACO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Al cumplirse el 6º mes de su partida al Reino de los Cielos, su esposa Loreley, sus hijos Teresita Mariela, Carlos Mariano y Federico Nicolás, su hija política María de los Ángeles y sus nietas Naira y Morelia, lo recordarán con el cariño y amor de siempre con una misa a celebrarse hoy miércoles a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

----------------------------------------

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. "Caminante no hagas ruido que nuestra madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos: María Rosa, José (Gulin), Noemí (Coca), agradecen infinitamente a sus vecinos, comunidad de San Luis Gonzaga, Grupo Misionero de la Parroquia Santiago Apóstol, compañeros de trabajo de sus hijos de las Escuelas Nº 104 "Gral. Güemes", Escuelas Técnicas: Santiago Barabino, Santiago Maradona, Cmte. Manuel Besares, Escuela Sarmiento, Escuela Normal José Benjamín Gorostiaga, Los Changos del Barrio, Promoción año 1.954 de Maestros Normales Regionales, Club San Carlos Unidos, Equipo de Arquitectos C 50, amigos de sus hijos, nietos y hermanos y todas las personas que nos acompañaron e hicieron llegar sus condolencias por los distintos medios e invitan a la misa que se celebrará en la parroquia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs, para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GODOY, DARÍO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/11|. Dari hijo mio: cuanto te extraño, pasan los años y el dolor sigue como el primer dia. Los que te seguimos queriendo y extrañando nos reuniremos hoy a las 16:00 hs en el cementerio Jardin del Sol para rogar por tu paz. Tu mamá Olga Garnica, tus hermanos Ivan y Anahi, hermano politico y sobrinos invitan a la ceremonia.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁCERES, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. La comisión directiva y socios del centro de docentes Jub y Pen. "Sara de Rojas" acompaña a sus socios Cristina y Dante Giménez ante la pérdida física de su madre y suegra, con la esperanza de que descansa en la morada Celestial. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia. Termas.

Invitación a Misa

----------------------------------------

OCÓN, PABLO HUMBERTO (Betito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/13|. Hoy se cumplen 4 años de tu inesperada partida. Nos dejaste un vacío muy grande en nuestras vidas, tanto dolor y tristeza. Tu recuerdo está siempre en nosotros, nos consuela saber que estás junto a Dios. "Descansa en paz". Tus padres y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en parroquia Inmaculada Concepción. Frías.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BAZÁN, SELENA LUDMILA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/15|. Sus padres Sergio y Vilma, sus hermanos Hernán, Cinthya y Pilar, a dos años de su partida al Reino Celestial elevamos oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. La comisión directiva y socios del centro de docentes Jub y Pen. "Sara de Rojas" acompaña a sus socios Cristina y Dante Giménez ante la pérdida física de su madre y suegra, con la esperanza de que descansa en la morada Celestial. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia. Termas.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

