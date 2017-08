Prosiguen los playoffs de los torneos de la NBA Santiagueña

16/08/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán partidos de playoffs de los torneos que organiza la NBA Santiagueña.

Por el Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Huaico Hondo, El Faro Repuestos vs. El Rejunte (Regatuso y Paz); en Polideportivo Nº 2, San José vs. Lo de Jason Bar (Nieva y Salto); en Independiente, Premium GyM vs. Bº Mariano Moreno (Festa y Campos).

Por el Torneo de Primera se enfrentarán: en Villa Mercedes, Línea Blanca vs. Juveniles de Huaico Hondo (Ruiz y Cheín); en Villa Constantina, La Villa Básquet vs. Amigos de Pepi (Jorge y Chejolán).

Se recuerda a los equipos la obligación de presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa. El equipo que no presente oficial de mesa perderá el partido. Los árbitros no deberán manejar cronómetro de partido ni de 24 segundos. Se ruega puntualidad para el comienzo de los encuentros.