16/08/2017 -

Guillermo Aliende se mostró reconfortado por haber sido confirmado como refuerzo de Independiente BBC.

"Estoy muy feliz por volver a jugar en mi casa y agradecido también a Independiente que confió en mí para este torneo, que es muy competitivo y se requiere mucho trabajo. Estoy con todas las expectativas de poder hacerlo lo mejor posible", declaró el base armador santiagueño.

Consultado por cómo está de la lesión, explicó: "Estoy en la última etapa de rehabilitación. Cada día los ejercicios me hacen mejor. Quizá me pierda alguno de los primeros partidos y me cueste al principio, pero ya pasó lo peor".