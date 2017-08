Abogada acusa a hija del médico pediatra por calumnias e injuria

Fotos DAMNIFICADA. La Dra. Natalia de Pablo intervino en el causa como querellante particular, en representación de la madre de la menor abusada.

Luego de la condena a Julio Pérez -el médico pediatra acusado de abusar de su hija de 7 años- los ánimos de su familia durante el juicio oral se mostraron caldeados y al parecer el enojo de la familia del acusado no terminó en la audiencia del juzgado bandeño.

Durante los primeros minutos de la mañana de ayer, la Dra. Natalia de Pablo -representante de la familia de la menor ultrajada por su padre- se presentó en la fiscalía y realizó denuncia en contra de la adolescente por calumnias e injurias.

Según contó la letrada durante la investigación que se realizó en contra de Pérez, ya había mantenido un incidente con una de las hijas del médico quien la interceptó a la salida del juzgado y además de insultarla intentó agredirla físicamente.

La letrada, quien habló con EL LIBERAL en exclusiva, sostuvo que tras el primer incidente se presentaron ante el Ministerio Público donde se labró un "acta compromiso" en la que la adolescente debía abstenerse de cualquier tipo de hecho.

Según el escrito firmado, la acusada se comprometió a no amenazar, no insultar y abstenerse de cualquier tipo de contacto con la Dra. Natalia de Pablo. La abogada de la madre de la menor abusada sostuvo ayer en la Fiscalía que tal compromiso no se cumplió.

En la presentación que hizo la letrada ante la fiscal Alicia Presti de Munar, adjuntó imágenes con capturas de pantallas, donde la adolescente -en una nota periodística por la condena de su padre, compartida a través de Facebook- se dirige contra De Pablo utilizando adjetivos irreproducibles.

Medidas

"Voy a continuar lo que ya se estaba investigando sobre las amenazas, las calumnias e injurias sobre mi persona que se registraron el año pasado y el incumplimiento de la obligación que asumió de no decir nada de mí. Voy a pedir que se le aplique la imputación que corresponde", confirmó la profesional.

Mientras tanto, la representante del Ministerio Público Fiscal llamará a declarar a los efectivos policiales -afectados a la guardia del Palacio de Justicia de La Banda- que intervinieron el año pasado, ya que habrían sido testigos de las agresiones verbales y del intento de golpes.

Ademá,s se extraerán imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, donde quedó registrado el grave incidente. La Fiscalía también podría citar a la acusada.