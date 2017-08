Con Pérez Guedes, trabajó pensando en Racing Club

Fotos PRESENTACIÓN. El volante de Mitre, Martín Pérez Guedes, tuvo su primera práctica con sus nuevos compañeros.

16/08/2017 -

Con la presencia de la flamante incorporación, el mediocampista ofensivo Martín Pérez Guedes, el plantel aurinegro sumó ayer un nuevo entrenamiento de cara al partido que protagonizará el viernes ante Racing Club por la llave de 32ºavos de Final de la Copa Argentina.

El volante, que proviene desde Olimpo de Bahía Blanca, cumplió con el primer entrenamiento bajo las órdenes del entrenador Arnaldo Sialle y a pesar de haber arribado a la provincia en las últimas horas, el jugador se mostró en óptimas condiciones físicas.

Ahora, la dirigencia de Mitre se encuentra abocada a los trabajos de habilitación para que Sialle pueda contar con su presencia.

Pérez Guedes es el único jugador del actual plantel de Mitre en haber vestido la camiseta del club de Avellaneda.

"Me estoy poniendo en forma para trabajar a la par del grupo. Tengo grandes compañeros. Quiero ponerme a punto rápidamente para estar listo cuando Cacho me necesite", contó el volante tras su primer entrenamiento.

"Vamos a hacer un buen torneo. Se está conformando un gran plantel y me veo y me siento confiado", completó el ex Quilmes, entre otros.

El que trabajó diferenciado, fue el volante Ezequiel Benavídez, debido a una molestia muscular, pero de todos modos, el ex Boca Juniors estaría descartado de los planes porque su habilitación demandará un tiempo más, puesto que arriba desde el fútbol del exterior.

El que sí entrenó con normalidad fue Gastón Bottino que se recupera de una contractura.

Por otra parte, las negociaciones para la contratación del delantero Elial Strahman, se enfriaron por una cuestión económica, pero en Mitre no dan el paso como caído y continuarán insistiendo para su llegada. Además Strahman, la dirigencia se aboca en la contratación de otro delantero más y de un mediocampista para recién retirarse del marcado, pero las novedades sucederían luego del compromiso por Copa Argentina.