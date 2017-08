Mike Amigorena se enamoró a través de Instagram de una mujer 19 años menor

16/08/2017 -

‘Después de mucho tiempo estoy nuevamente de novio. Si bien no está conmigo físicamente ya que vive en España, ella me despertó algo que tenía entumecido. Re loco fue. Cuando menos lo pensaba, me enamoré", reveló Mike Amigorena a la revista Luz.

El actor que estuvo un año y medio disfrutando de su soltería, tras estar en pareja con Mónica Antonópulos, ya no está más solo. Conoció a una mujer, 19 años menor que él, a través de Instagram y quedó enamorado. "Ella no quiere que diga su nombre - explicó-. Solo diré que es uruguaya y diseñadora de interiores, nada que ver con mi mundo. ¿Edad? 26 años. Es chica y grande a la vez", aseguró.