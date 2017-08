Michael Douglas protagonizará una comedia para Netflix con Alan Arkin

Fotos Douglas, al igual que otros colegas, aceptó mudarse a la pantalla chica.

16/08/2017 -

Parece que Shonda Rhimes no es la única productora que se muda a Netflix porque se anunció que Chuck Lorre, el hombre detrás de éxitos como "The Big Bang Theory" y "Two and a Half Men", producirá para la plataforma del streaming una nueva ficción protagonizada por dos pesos pesados: Michael Douglas y Alan Arkin.

En esta nueva comedia, que hasta ahora lleva el título tentativo de "The Kominsky Method", el protagonista de "Bajos instintos" se pondrá en la piel de un prestigioso actor, que luego de tener un éxito fugaz en Hollywood, se dedica a entrenar a jóvenes promesas del séptimo arte. Por su parte, Arkin interpretará a su mejor amigo y representante en esta ficción, cuyos episodios serán de 30 minutos.

Este proyecto es el segundo de Lorre para Netflix, luego de "Disjointed", la comedia protagonizada por Kathy Bates que se estrenará el próximo 25 de agosto.

Dougles viene de una larga lucha contra un cáncer.