Maximiliano Meza espera serle muy útil a Independiente

16/08/2017 -

Maximiliano Meza, volante de Independiente, consideró que considerarse "titular sería complicado" en un club grande como el rojo, pero aseguró sentirse "bien, con confianza".

"Me siento más confiado y con muchas cosas que aprendí en el semestre pasado, que estoy aprovechando y espero que se den en los partidos -explicó-. Sentirse titular sería complicado pero me siento bien, con confianza. El técnico y los jugadores me la dan. La parte del proceso de adaptación ha pasado".