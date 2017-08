"Rompieron la puerta con explosivos y nos apuntaron en la cabeza"

Fotos PERICIAS. La Dra. Celia Mussi, fiscal de turno el día del operativo, ordenó que Criminalística realice una inspección ocular en la casa.

16/08/2017 -

Momentos dramáticos vivió una familia residente en calle Patrocinio Díaz, del Bº Tradición Oeste, el pasado viernes 11 cuando se encontraban almorzando y escucharon un estruendo en la puerta de ingreso a la casa.

La familia denunció que más de 20 efectivos de Gendarmería Nacional, con el rostro cubierto por pasamontañas, ingresaron hasta el comedor de la casa, y mientras los apuntaron con armas, los obligaron a tirarse al suelo.

"Nos gritaban que hagamos caso y guardemos silencio. Nos informaron que tenían una orden judicial y que ellos sabían que en el taller de mi marido, se comercializaba droga", sostuvo "Bety", dueña de casa.

Mientras cuatro integrantes de la familia hacían caso a lo que los uniformados ordenaban, en el baño de la propiedad se encontraba una de las hijas del matrimonio, de profesión abogada, quien se estaba bañando.

"Con el grito de mis padres y la explosión salí corriendo, envuelta en toalla. Al abrir la puerta me topé con un gendarme que me apuntó con el arma y me decía que levante las manos. Le dije que era abogada y que conocía mis derechos, que no iba a hacer lo que ellos decían y que tenía que cambiarme", expresó María Eugenia Salazar al ser entrevistada en exclusiva por EL LIBERAL.

"Me sentí denigrada"

La letrada continuó relatando: "No había personal femenino, y delante de un gendarme me tuve que vestir porque no querían dejarme sola. Me sentí humillada y denigrada como mujer. No tenían idea de quiénes éramos y nos decían que el allanamiento era en base a una investigación".

La abogada expresó que los efectivos tenían datos en la orden judicial que no coincidían con su domicilio. "Nada era coincidente. Decían que el portón era de un color cuando mi casa es de otro. Decían Patrocinio Díaz sin número y en el frente de la vivienda está la numeración".

Según remarcaron las víctimas, con el correr de los minutos y tras requisar cada espacio físico de la casa y del taller que funciona en el predio, los efectivos habrían advertido el error.

"Se comunicaron con alguien a quien le informaron que no era la casa que buscaban y aún así continuaron con la búsqueda de droga. Destruyeron las puertas, las ventanas, los autos que mi papá tenía para reparar, las habitaciones, fue un caos", expresó la abogada.

La profesional agregó que, tras casi cuatro horas de requisa, los efectivos se retiraron de la vivienda redactando un acta donde indicaban que en la casa no habían encontrado droga y que no había detenidos.

Piden Justicia

"El momento que le hicieron pasar a mis padres, que son dos personas enfermas, a mis hermanos, y a mí no se lo deseo a nadie. Quiero que los responsables de la investigación se hagan cargo del daño moral, psicológico y material que causaron a mi familia", sostuvo María Eugenia Salazar.

Antes de finalizar, la profesional del derecho remarcó que en la supuesta investigación existieron graves falencias. "Si tanto nos investigaron, cómo no sabían que en esa casa vivía una abogada y que tenían que ingresar con un veedor del Colegio de Abogados. Ellos no sabían nada", especificó.

La damnificada presentó la denuncia en la Justicia ordinaria, y más tarde en la Federal por tratarse de miembros de la Gendarmería. En los próximos días la Fiscalía Federal tomará conocimiento del episodio.