Impulsan venta sólo con tarjeta por la noche, pero hay reparos a la medida

16/08/2017 -

Mientras el Banco Central de la República Argentina impulsa la implementación en forma masiva de mecanismos electrónicos de pago para reducir la circulación de dinero en efectivo durante los horarios nocturnos, desde la Cámara de Expendedores local analizaron con cierto reparo la aplicación de la medida que sí juzgaron acertada para ciudades o urbes donde hay altos niveles de inseguridad.

La iniciativa del Central, se conoció a partir de reuniones de autoridades del BCRA con estacioneros y petroleras durante una serie de encuentros que mantuvieron por este tema con el fin de concretarlo cuanto antes.

Tras este objetivo, una de las iniciativas planteadas por los técnicos de la entidad bancaria es que durante la noche el combustible solo se pague con tarjetas u otros medios alternativos. De esta forma, explicaron, no solo se evitaría la utilización de billetes sino que además, por este motivo, también bajaría el índice de robos en las Estaciones de Servicio.

A nivel local, el presidente de la Cepase, Dr.Pedro Yorbandi indicó que ‘es imposible que el 100% de esa medida se aplique, es un anhelo, un ambición que se reciba solo tarjetas en el turno noche, aunque debo decir que por ejemplo en Uruguay se está cumpliendo esa medida por el tema del robo nocturno y también en algunas capitales como Córdoba, Mendoza y Capital Federal’.

Yorbandi, agregó que esta medida ‘no podría ser nunca obligatorio sino persuasivo para la dificultades de inseguridad que tenga cada uno de los ciudadanos en el país, así lo entendemos nosotros y desde la Cepase, debería ser una medida opcional para poder bajar el índice de delictivo que hay en las grandes urbes pero gracias a Dios y en esto hay que ser sinceros, no nos pasa en Santiago’.

El dirigente, refirió que ‘aquí hemos tenido casos de inseguridad de robo en estaciones de servicio, 1 ó 2 en el año y han sido muy esporádicos, aunque uno nunca está exento de ese tipo de actividad pero en Santiago no tenemos el índice de inseguridad que hay en otros lados del país’.

No obstante, también señaló diferentes razones que limitan la posibilidad de aplicarlo en Santiago.

‘Al no estar todo el mercado laboral bancarizado, el problema es que hay mucha gente que no maneja tarjeta de crédito ni de débito, por ejemplo los cuentapropistas, el pintor, el que hace changas, el que vende tortillas no tiene cuenta corriente ni tarjeta de débito, entonces cómo va a cargar combustible si se le prohíbe pagar en efectivo?’, se preguntó.

Señaló que esta cuestión no es menor a la hora de evaluar la aplicación de una medida como la que promueve el Banco Central. ‘La bancarización en el mercado argentino no sé si llegará al 50% del total, porque hay mucho trabajo informal’.

Esta y otras consideraciones serán plasmadas en un informe que los expendedores llevarán a la reunión con los funcionarios para intentar encontrar una solución a este tema.